Le Conseil spécial de la TPS se réunira probablement en août après la session de mousson du Parlement

Le Conseil débattra probablement de la rationalisation des taux de la TPS et de la structure des droits inversée, du resserrement de la lutte contre la fraude et du faux crédit de taxe sur les intrants utilisé par les escrocs pour augmenter les revenus.

Une réunion spéciale du Conseil de la taxe sur les produits et services (TPS) se tiendra probablement à la fin du mois d’août, après la fin de la session de mousson du Parlement le 13 du mois, pour discuter du mécanisme de compensation du manque à gagner pour les États au-delà de juin 2022, date à laquelle les cinq ans ont été assurés. période touche à sa fin.

Le Conseil débattra probablement de la rationalisation des taux de la TPS et de la structure des droits inversée, du resserrement de la lutte contre la fraude et du faux crédit de taxe sur les intrants utilisé par les escrocs pour augmenter les revenus.

Lors de la réunion spéciale avec les ministres des Finances des États, dont beaucoup (en particulier ceux des États dirigés par l’opposition) demandent que le mécanisme de compensation garanti se poursuive pendant cinq ans supplémentaires, le ministère des Finances de l’Union présentera divers scénarios après juin 2022, a déclaré un haut responsable à FE. .

Récemment, le secrétaire au revenu de l’Union, Tarun Bajaj, a indiqué que la dépendance à l’égard de l’impôt ou de l’emprunt pour combler le déficit pourrait ne pas être la bonne voie à suivre. Bien qu’il appartienne au Conseil de la TPS de délibérer sur la manière de garantir que les États soient compensés par des revenus plus importants, Bajaj avait déclaré qu’une réflexion originale était nécessaire pour augmenter les revenus.

Il faudra 2 à 3 ans pour rembourser le crore de Rs 1,1 lakh déjà emprunté en prêts adossés au cours de l’exercice 21 et un autre d’environ 1,6 crore de lakh Rs à emprunter au cours de l’exercice 22, pour compenser les États pour le manque à gagner dans les revenus assurés de la TPS. Ces prêts doivent être remboursés via le produit de la cession. Les arrêts sur les biens d’inaptitude sont utilisés pour compenser les États pour le manque à gagner par rapport à la croissance annuelle garantie de 14%. Toute extension supplémentaire du mécanisme de compensation garanti pourrait conduire à de nouveaux emprunts, créant des passifs supplémentaires nécessitant l’imposition d’une taxe sur une période beaucoup plus longue.

Le problème fondamental réside dans les infirmités structurelles de la TPS telle qu’elle a été introduite en juillet 2017. Les carburants automobiles, l’alcool pour la consommation humaine et divers autres articles ont été exclus du régime. Alors que le taux moyen pondéré était nettement inférieur au taux de revenu neutre estimé à 15,3 % au départ, une série de réductions de taux par le Conseil de la TPS, y compris celles visant à stimuler la consommation et à ralentir la croissance économique, et l’échec à colmater les fuites de revenus, ont élargi le écart. Le taux moyen pondéré de la TPS est actuellement estimé à environ 11,5%.

Auparavant, le panel d’ajustement du Conseil avait recommandé la poursuite du processus de correction des structures tarifaires inversées qui ont entamé les recettes du gouvernement. La proposition de corriger les inversions en ce qui concerne les taux de TPS sur les chaussures, les vêtements et les tissus de confection et leurs intrants tels que les fibres et les fils synthétiques serait probablement adoptée.

Le ministre des Finances du Pendjab, Manpreet Singh Badal, avait récemment suggéré d’harmoniser les taux d’imposition et les exonérations fiscales afin d’éliminer les possibilités d’évasion fiscale et de simplifier la chaîne des crédits d’impôt. Badal avait également déclaré que les discussions au sein du Conseil de la TPS devraient avoir lieu sur le plancher et la fourchette de taux dans lesquels les États pourraient être autorisés à fixer leurs taux de SGST respectifs après juin 2022.

Le 26 mai, un groupe de ministres (GoM), dirigé par le ministre des Finances d’Odisha, Niranjan Pujari, a été mis en place pour examiner la faisabilité de percevoir la TPS sur des produits tels que le pan masala et le gutkha sur la base de la capacité de fabrication installée, plutôt que de la réelle production/vente pour lutter contre l’évasion fiscale.

Les recettes brutes de la TPS se sont élevées à 92 849 crores de Rs en juin, mettant ainsi fin à la série de collectes de plus de 1 lakh de crores de Rs signalées pendant huit mois consécutifs, mais il s’agissait d’une somme décente étant donné que des blocages dans de nombreuses régions du pays étaient en place pour lutter contre le deuxième vague de Covid. Une surveillance plus étroite contre la fausse facturation, une analyse approfondie des données utilisant des données provenant de sources multiples, notamment la TPS, l’impôt sur le revenu et les systèmes informatiques douaniers et une administration fiscale efficace ont également contribué à l’augmentation constante des recettes fiscales au cours des derniers mois. Les autorités de la TPS ont enregistré environ 8 000 cas impliquant de faux ITC de plus de 35 000 crores de roupies rien qu’au cours de l’exercice 21.

Alors que les collectes de cess étaient suffisantes pour répondre aux exigences de compensation de la TPS, la pandémie de Covid-19 a ébranlé les collectes de revenus au cours de l’exercice 21 et un déficit par rapport au niveau garanti est également observé au cours de l’exercice 22. Les États estiment que le manque à gagner réel au cours des cinq années jusqu’en juin 2022 est beaucoup plus élevé que celui estimé par le Centre à Rs 3,9 lakh crore ou à peu près (Rs 1,8 lakh crore en FY21 et Rs 2,1 lakh crore en FY22). Le ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra, a récemment écrit une lettre au ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sithraman, indiquant que l’indemnisation du déficit de la TPS impayée aux États s’élève à 74 398 crores de roupies pour l’exercice 21.