Juridique & Réglementaire

Le conseiller à la sécurité nationale du président américain appelle le G7 à arrêter les attaques de ransomware

Le conseiller à la sécurité nationale du président américain appelle le G7 à s’unir et à lutter contre les attaques systématiques de ransomware sur les sites nationaux. Dans un briefing de la presse de la Maison Blanche, Jake Sullivan, choisi comme conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a abordé le nombre croissant de cas de ransomware et espère que la prochaine réunion du G7 proposera un plan d’action pour mettre fin au vice.

Dans le briefing, Sullivan a également appelé à la réglementation des crypto-monnaies, ce qui pose un défi en tant que “noyau de la manière dont ces attaques de ransomware sont menées”, a-t-il déclaré. Plus tôt dans la semaine, le ministère américain de la Justice a saisi 2,3 millions de dollars en Bitcoin payés en rançon par Colonial Pipeline à un groupe de pirates informatiques connu sous le nom de Darkside.

Les responsables américains qui se rendront au Royaume-Uni plus tard cette semaine prévoient également de discuter des défis que les monnaies numériques posent au système financier mondial, a ajouté Sullivan.

« Il est important de relever le défi de la crypto-monnaie qui est au cœur de la manière dont ces attaques de ransomware sont menées. » « Le ransomware est une priorité de sécurité nationale. »

La crypto-monnaie a toujours été synonyme d’attaques de ransomware. Dans un rapport Chainalysis de mai, plus de 81 millions de dollars en crypto ont été envoyés en rançon aux pirates informatiques depuis le début de 2021. L’une de ces attaques concerne Colonial Pipeline par un groupe de pirates informatiques individuels connu sous le nom de Darkside. Après avoir payé une lourde rançon de 5 millions de dollars en mai, le DoJ a confirmé lundi qu’il avait récupéré les 63,7 BTC, s’échangeant à 2,3 millions de dollars à l’époque.

