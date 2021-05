Le conseiller de Biden COVID déclare que la recherche des origines des virus n’est pas “ le vrai problème ” ⋆ .

Le président Biden prononce une allocution sur l’économie à Cleveland, Ohio, le 27 mai 2021.

Lors d’une apparition télévisée sur MSNBC jeudi, le conseiller COVID de l’administration Biden, Zeke Emanuel, a ignoré l’importance d’enquêter sur la cause profonde du virus et son origine en Chine.

«Le vrai problème n’est pas de savoir comment cela s’est produit, le vrai problème est de savoir comment nous protéger de la prochaine pandémie», a commenté Emanuel.

Il a expliqué que la Chine semble retenir des informations qui pourraient être pertinentes pour la théorie des accidents de laboratoire, qui a retenu l’attention du grand public en tant qu’hypothèse plausible après avoir découvert que des chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan avaient été hospitalisés à l’automne 2019 avec COVID. -comme des symptômes.

«Écoutez, je pense que tout le monde est honnête. On ne sait pas. Et l’une des raisons pour lesquelles nous ne savons pas est que la Chine n’a pas été complètement transparente avec toutes les données, y compris les échantillons de sang des personnes de l’Institut de Wuhan qui sont tombées malades au début de novembre », a poursuivi Emanuel.

Il a insisté sur le fait que les États-Unis doivent mettre en œuvre un «système d’alerte précoce» pour alerter le public lorsqu’un virus est en hausse, qu’il soit survenu naturellement ou s’il fuit d’un laboratoire. «Nous devons encore nous protéger pour éviter que dix millions de personnes ne meurent inutilement», a-t-il déclaré.

La déclaration d’Emanuel fait suite à l’annonce du président Joe Biden selon laquelle il lance une enquête de l’agence de renseignement américaine sur l’origine du COVID, après avoir interrompu l’enquête de l’administration Trump sur la théorie des fuites en laboratoire et l’utilisation possible par la Chine d’armes biologiques. Mercredi, Biden a déclaré qu’il avait demandé à la communauté du renseignement de «redoubler d’efforts» pour régler le débat et parvenir à une «conclusion définitive» dans les 90 jours.

Les commentaires du conseiller COVID interviennent également après que Facebook ait décidé de cesser d’utiliser des vérificateurs de faits pour censurer le contenu des fuites de laboratoire, marquant que la première entreprise de médias sociaux a reconnu le manque de consensus scientifique autour de la source originale de COVID.

