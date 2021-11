Si un journaliste pose à un président une question dans laquelle la réponse est au mieux trompeuse et au pire un mensonge catégorique, cela rendrait-il le journaliste posant la question « irrespectueux ? Selon le conseiller principal de Joe Biden, Cedric Richmond, c’est le cas. Malgré le fait que Biden ait répondu à la question du correspondant de Fox News à la Maison Blanche, Peter Doocy, à savoir si chaque franchissement illégal de la frontière qui était temporairement séparé de ses enfants recevrait un paiement de 450 000 $ d’une manière beaucoup moins franche, l’indignation devrait être dirigée contre Doocy dans le raisonnement bizarre de Richmond.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de l’apparition de Richmond sur Fox News dimanche, l’indignation de Richmond est dirigée de manière assez vive contre Doocy pour avoir posé une question dans laquelle Biden a ensuite été contraint de faire marche arrière trois jours après son déni initial de ce qu’il avait initialement qualifié de rapport « poubelle » :

BILL HEMMER : Il y a encore de la confusion sur un autre sujet, à savoir si le gouvernement versera ou non des paiements aux illégaux. Voici ce que le président a déclaré samedi lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet.

JOE BIDEN: Si, en fait, du comportement scandaleux de la dernière administration, vous traversez la frontière, que ce soit légal ou illégal, et vous avez perdu votre enfant – vous avez perdu son enfant, il est parti, vous méritez une sorte de compensation non peu importe les circonstances.

HEMMER: Donc, encore une fois, c’était hier. Mercredi, cependant, il a dit cela à Fox News.

PETER DOOCY : Pensez-vous que cela pourrait inciter plus de gens à venir illégalement ?

BIDEN : Si vous continuez à envoyer ces ordures, oui. Mais ce n’est pas vrai.

DOOCY : Alors, c’est un rapport poubelle ?

BIDEN : Oui.

HEMMER: Donc, dans l’heure qui a suivi ce commentaire, l’ACLU a déclaré, je cite, que le président Biden n’a peut-être pas été pleinement informé des actions de son propre ministère de la Justice, et est parti de là.

Était-il au courant pour commencer?

CEDRIC RICHMOND : Le président est au courant. Mais le président a déclaré au début de son administration, pendant la campagne électorale, qu’il aurait un ministère de la Justice indépendant, qu’il ne dirait pas au ministère de la Justice quoi faire.

Et si vous revenez à la question, la question était d’un journaliste de Fox demandant si une compensation pour être séparé et perdre un enfant serait une incitation à venir en Amérique. Et ce qu’il disait, c’était que c’était une question absurde depuis le début. Personne ne vient quelque part pour perdre son enfant, pour être séparé de son être cher.

Et la question est si insensible, irrespectueuse, que c’est ce qu’il commente.

Et je vous poserais une question pour savoir si vous êtes d’accord avec cela. Je veux dire, à un moment donné, nous ne pouvons pas dire avec sérieux que les parents sont prêts à se séparer d’un enfant pour un montant en dollars. Ce n’est tout simplement pas vrai. Et il ne faut pas parler comme ça. Nous n’arrêtons pas de dire que nous sommes meilleurs que ça, mais nous n’agissons pas comme ça.

HEMMER : Si le montant n’est pas transmis 450 000 $, de quel montant s’agit-il ?

RICHMOND: C’est au ministère de la Justice de décider. S’il montre qu’il économise de l’argent aux contribuables, s’il corrige un tort et que le ministère de la Justice détermine qu’il y a une compensation qui doit être payée, il s’agit d’un ministère de la Justice indépendant.

Mais, encore une fois, la question est que nous avons pris des enfants – que le président Trump a pris des enfants à leurs parents et que certains enfants n’ont jamais été rendus. Pensons-nous que ça va?

HEMMER : Il y en a d’autres qui défendent la cause des victimes d’abus de fentanyl qui ont traversé la frontière. Il y en a d’autres qui parlent des femmes qui ont été maltraitées le long de la voie ferrée de l’autre côté de la frontière.

Donc, mais revenons à ce montant de 450 000 $. Ce serait environ quatre fois le montant que nous offrons aux familles Gold Star.

RICHMOND : Nous ne parlons pas de montants en dollars. C’est le ministère de la Justice. La question de savoir si c’est une incitation à venir aux États-Unis pour être séparé de votre enfant afin que vous puissiez être payé est une hypothèse absurde.

Question de sortie : cela signifie-t-il donc que tous les autres journalistes de la Maison Blanche qui s’abstiennent de poser des questions révélant que Biden est soit hors de propos, soit trompeur sont en quelque sorte respectueux ?