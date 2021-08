Le conseiller de combat d’Ariana Grande potentiellement dévoilé par les fans

Ariana Grande fera bientôt ses débuts en tant que nouvelle coach de The Voice. Avant ses débuts, le compte Twitter officiel de The Voice a publié une vidéo dans laquelle ils taquinaient qui serait le Battle Advisor de Grande. Sur la base de toutes les réactions à la vidéo, les fans de la chanteuse pensent que Kristin Chenoweth sera la conseillère de bataille de Grande au cours de la prochaine saison.

Dans la vidéo, tous les entraîneurs – Grande, Blake Shelton, Kelly Clarkson et John Legend – discutent avec leurs Battle Advisors. Cependant, pour garder leur identité secrète, ils ont brouillé les visages des individus et déformé leurs voix. Grande a pu poser à son Battle Advisor une série de questions, dont la première concernait leurs influences musicales. À son tour, son conseiller de bataille a déclaré que ses influences étaient Dolly Parton, Carol Burnett, Madeline Kahn, Julie Andrews et Grande elle-même.

Prêt à découvrir qui sont les conseillers #VoiceBattles de cette saison ? Voici quelques conseils… déposez vos suppositions ci-dessous ! pic.twitter.com/Uf7QRmYl9R – La voix (@NBCTheVoice) 14 août 2021

Grande a ensuite posé une question un peu aléatoire, en demandant au conseiller de bataille avec quelle espèce d’animal il aimerait pouvoir communiquer. Le conseiller a déclaré: “J’étais récemment au zoo et, pour une raison quelconque, le cacatoès m’a répondu. Donc, ce serait le cacatoès.” Cette réponse, en particulier, a convaincu les fans qu’il s’agissait de Chenoweth. En mai, la star de Pushing Daisies a posté une photo d’elle au zoo Audobon. Chose intéressante, Grande a aimé la photo en question. Bien sûr, cela pourrait être une coïncidence. Cependant, les fans ont afflué sur Twitter pour partager la photo comme preuve que Chenoweth est le conseiller de bataille de Grande.

Grande et Chenoweth sont amis depuis un certain temps. Donc, il ne serait pas trop surprenant que l’alun de l’aile ouest soit son conseiller de bataille. En juin 2020, Chenoweth a déclaré à Us Weekly que leur amitié remonte à loin. Les deux se seraient rencontrés alors que Grande n’était qu’une jeune fille lorsqu’elle a rencontré la star lors de son tour dans Wicked. Chenoweth a déclaré à propos de la chanteuse : “C’est ma petite pépite. Je l’aime tellement.” Elle a poursuivi en se souvenant du moment où elle a rencontré Grande pour la première fois.

“Sa Nana et sa mère l’ont amenée dans les coulisses et elle dit : ‘Je veux être toi quand je serai grande.’ Et j’étais comme, tu es si petit… elle est venue jusqu’à ma taille. Je me sentais comme Heidi Klum », a déclaré Chenoweth. “Et puis nous sommes restés en contact.” Grande et Chenoweth pourront-ils se réunir lors de la prochaine saison de The Voice ? Les fans devront se connecter pour le savoir. La nouvelle saison de The Voice sera diffusée le lundi 20 septembre sur NBC.