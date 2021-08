Le conseiller de Navjot Singh Sidhu, qui a fait des remarques controversées au Cachemire, démissionne alors que la dispute s’intensifie

Notamment, le chef de l’AICC et responsable du parti au Pendjab, Harish Rawat, a menacé hier de limoger le Mali si Sidhu ne le limogeait pas.

Le conseiller du président du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, Malvinder Singh Mali, qui a été au centre d’une tempête à cause de ses prétendues remarques « anti-nationales », a démissionné aujourd’hui. Notamment, le chef de l’AICC et responsable du parti au Pendjab, Harish Rawat, a menacé hier de limoger le Mali si Sidhu ne le limogeait pas.

Le Mali, dans une publication sur Facebook, a déclaré que l’Inde et le Pakistan ont occupé illégalement le Cachemire. Le Mali avait également soulevé la question de la révocation de l’article 370 qui accordait un statut spécial au Jammu-et-Cachemire jusqu’en 2019. Il aurait dit que si le Cachemire faisait partie de l’Inde, alors quelle était la nécessité d’avoir les articles 370 et 35A. Il a également déclaré que le Cachemire est un pays distinct.

Sidhu et le Mali avaient fait l’objet de vives critiques non seulement de la part de l’opposition mais aussi du ministre en chef du Pendjab, le Capt Amarinder Singh. Singh avait déclaré que les commentaires du conseiller de Sidhu étaient potentiellement dangereux pour la paix et la stabilité du Pendjab et étaient déplacés par rapport à la position du parti sur le Cachemire. Singh avait exhorté Sidhu à freiner ses conseillers avant qu’ils ne nuisent davantage aux intérêts du pays.

Harish Rawat a demandé hier à Sidhu de retirer ses conseillers qui ont continué à cibler CM Singh au cours de la semaine dernière. Rawat a également déclaré que les élections de l’Assemblée du Pendjab de l’année prochaine se dérouleront sous la direction d’Amarinder Singh. Rawat avait également déclaré qu’il n’y avait aucune menace pour le gouvernement dirigé par Amarinder Singh au Pendjab et les perspectives de victoire du parti lors des prochaines élections législatives. Le Congrès compte 80 députés et huit députés dans l’État.

Certains députés du Congrès ont demandé au haut commandement du parti de destituer Singh et de nommer un nouveau ministre en chef. La remarque de Rawat a livré un camouflet aux dirigeants voulant éliminer Singh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.