Le conseiller de Trump, Bossie, suggère que les démocrates pourraient pousser le sénateur Joe Manchin à rejoindre le GOP ⋆ .

in

Le sénateur démocrate Joe Manchin pourrait être amené à changer de parti et à rejoindre le GOP en raison des attaques constantes des autres membres du parti pour son opposition inébranlable à leur législation de grande envergure sur l’expansion du vote et pour mettre fin à l’obstruction du Sénat qui nécessite 60 voix pour passer la plupart des mesures, explique David Bossie, conseiller de Trump et président du groupe Citizens United.

“L’une des personnes les plus importantes du pays aujourd’hui est Joe Manchin”, a-t-il déclaré sur le nouveau podcast “John Solomon Reports”. «Et je pense que Joe Manchin doit penser à changer de parti. Ils le conduisent – ​​c’est un peu comme Ronald Reagan. Si vous vous souvenez de la célèbre phrase de Reagan : « Je n’ai pas quitté la fête ; la fête m’a quitté. … Je pense que si vous êtes le sénateur Manchin en ce moment, c’est un peu ce que vous ressentez. Vous avez l’impression que la fête est maintenant la fête AOC-Tlaib, pas la fête de John F. Kennedy.

Manchin, un démocrate modéré représentant l’État rouge de Virginie-Occidentale, a déclaré à Vox en avril qu’il n’avait “jamais envisagé” de quitter le parti et a également déclaré: “Je crois toujours aux principes du Parti démocrate avec lequel j’ai grandi”.

Il a expliqué ses principes directeurs car tout le monde devrait avoir un coup de main pour les nécessités de base de la vie, mais tout le monde devrait également contribuer.

“Vous voulez continuer à envoyer des chèques et à tout donner en continu, ce n’est pas qui je suis”, a-t-il déclaré à Vox. “Pas de la façon dont j’ai été élevé.”

Cependant, son rôle au Sénat n’a jamais été aussi critique et scruté – étant en fait le vote final dans la chambre à parts égales dans laquelle la vice-présidente Kamala Harris jouerait le rôle de bris d’égalité pour les démocrates.

“Je pense que Joe Manchin est attaqué avec – il est traité de raciste par les démocrates”, a poursuivi Bossie. «S’il change de parti, le monde change et l’administration de Biden est terminée. C’est effectivement terminé parce que vous passez du chef de la majorité au Sénat Schumer au chef de la majorité au Sénat McConnell, et rien dans l’administration Biden n’est fait, rien, d’ici le jour des élections, et c’est une bonne chose.

Bossie a également noté la ténacité de Manchin, qui est allé à l’Université de Virginie-Occidentale avec une bourse de football.

“J’espère qu’ils continueront leurs attaques”, a-t-il déclaré. « Parce qu’il n’est pas quelqu’un pour se cacher et se recroqueviller. Il va, je pense, réagir d’une manière qui ne leur plaira pas. C’est donc une personne très sensée. Il vient de Virginie-Occidentale, un col bleu très sensé.