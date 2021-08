Le conseiller du président colombien qualifie Bitcoin de “logiciel le plus brillant de l’histoire”

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Jehudi Castro Sierra, conseiller d’Iván Duque Márquez, président de la Colombie, a qualifié Bitcoin de “logiciel le plus brillant de l’histoire”.

L’ancien vice-ministre de l’Économie numérique de Colombie, Jehudi Castro Sierra, aujourd’hui conseiller du président Iván Duque, a décrit Bitcoin comme “le logiciel le plus brillant de l’histoire”, dans ses réponses à une interview avec le média CyptoPotato.

Au cours de l’entretien, Sierra Castro a précisé que son travail consiste à conseiller le président sur tout ce qui concerne la technologie et les transformations numériques. À cet égard, il a déclaré que le pays s’est davantage concentré sur Bitcoin.

« J’ai approché Bitcoin comme un grand projet open source. Après un certain temps, je me suis également intéressée à l’innovation monétaire que cela représente, et je découvre toujours des choses nouvelles et incroyables chaque jour », a déclaré Sierra Castro lors de l’entretien.

Il a poursuivi: «Actuellement, l’un des principaux objectifs est les crypto-monnaies. Nous avons un bac à sable innovant où nous permettons aux échanges d’atteindre les citoyens facilement et en toute sécurité. L’idée est que les informations collectées dans ce bac à sable ont une réglementation conviviale qui encourage l’innovation et attire les investissements ».

Castro a également évoqué la baisse de 50 % de l’ajustement du hachage à la suite de l’interdiction de la Chine. Il a noté que le réseau “a réagi comme prévu”, augmentant la probabilité que les mineurs qui sont restés sur le réseau et connectés pendant la migration réussissent. Depuis lors, le taux de hachage s’est rétabli, a-t-il noté.

Castro Sierra a également parlé de l’adoption du Bitcoin au Salvador. Il a qualifié cela de “mouvement audacieux”. Il n’a pas demandé si la nation colombienne envisagerait d’adopter Bitcoin comme monnaie légale.

Asoblockchain Colombie

Justement, Castro s’adresse à BitcoinMagazine un jour après la création d’AsoBlockchain Colombia, qui a examiné QuotidienBitcoin la fin de semaine. Selon les informations publiées dans les statuts de l’organisation et sur son site Web, AsoBlockchain est une entité composée d’entrepreneurs et d’entités qui se sont réunis dans le but de créer une organisation qui les représente localement et internationalement, qui vise à assurer le bien-être et les intérêts de ses membres, ainsi que de promouvoir l’éducation sur ces technologies auprès du grand public et des représentants des entités gouvernementales et du secteur privé.

Sources : CryptoPotato et BitcoinMagazine

Traduction et version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash