Le conseiller du président de la Colombie qualifie Bitcoin de “logiciel le plus brillant de tous les temps” Crypto new media

in

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgzMTg5NzU0MTczNDY2MDE5/bm-colombia.png

Jehudi Castro Sierra, conseiller d’Iván Duque Márquez, président de la Colombie, qualifie Bitcoin de “logiciel le plus brillant de tous les temps”

Jehudi Castro Sierra, conseiller du président colombien, a qualifié Bitcoin de “logiciel le plus brillant de tous les temps”, apparemment dans une interview avec CyptoPotato.

Au cours de l’entretien, Sierra Castro a précisé que son travail consiste à conseiller le président sur toutes les questions liées à la technologie et aux transformations numériques. Dans cette optique, le pays s’est davantage concentré sur Bitcoin.

« J’ai abordé Bitcoin comme un grand projet open source. Après un certain temps, je me suis également intéressé à l’innovation monétaire que cela représente, et je découvre toujours de nouvelles choses incroyables chaque jour », a déclaré Sierra Castro lors de l’interview.

Il a poursuivi: «Actuellement, l’un des principaux objectifs est autour des crypto-monnaies. Nous avons un bac à sable innovant où nous permettons aux échanges d’atteindre les citoyens de manière simple et sécurisée. L’idée est avec les informations collectées sur ce bac à sable d’avoir une réglementation conviviale qui incite à l’innovation et attire les investissements. »

Castro a montré la profondeur de sa compréhension en parlant de la baisse de 50 % de l’ajustement du hachage à la suite de l’interdiction de la Chine. Il a noté que le réseau « a réagi comme il est censé le faire », augmentant la probabilité que les mineurs qui sont restés sur le réseau et connectés pendant la migration réussissent. Le taux de hachage s’est depuis rétabli, a-t-il souligné.

Castro Sierra a également parlé de l’adoption du Bitcoin par le Salvador. Il a qualifié cela de « mouvement audacieux ». Il n’a pas demandé si la nation colombienne envisagerait d’adopter Bitcoin comme monnaie légale.

Les commentaires haussiers du conseiller surviennent à la suite d’un été où les pays d’Amérique du Sud, tels que le Paraguay et l’Argentine, ont montré un intérêt pour l’adoption et l’exploitation minière de Bitcoin comme couverture contre l’inflation galopante et pour fournir des ressources énergétiques renouvelables aux mineurs migrant hors de Chine.