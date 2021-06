Le conseiller municipal de Bristol veut que la ville « s’excuse pour l’histoire » et s’engage à réparer le BLM | Royaume-Uni | Nouvelles

Cela fait un an que la statue du marchand d’esclaves a été abattue à Bristol lors d’une manifestation Black Lives Matter (BLM) et jetée dans la rivière Avon. Quelques jours plus tard, la figure de bronze a été récupérée dans le lit de la rivière par le conseil municipal de Bristol et entreposée. La statue défigurée – qui pour beaucoup était un symbole de l’héritage colonial de la Grande-Bretagne – est maintenant exposée au musée M Shed, aux côtés de pancartes de la manifestation et d’une chronologie des événements.

Mais la conseillère Cleo Lake a appelé le maire de Bristol, Marvin Rees, à agir davantage lors d’une réunion diffusée lors du nouveau documentaire de la BBC: “Statue Wars: One Summer in Bristol”.

Elle a déclaré: “Ce n’est pas facile d’être le leader d’une ville, soyons honnêtes.

“Je suis sûr qu’en arrivant au pouvoir, des sections de Bristol auraient pensé” eh bien, il va juste faire du XYZ pour ces gens parce qu’il vient de là “.

“Ce n’est pas arrivé.

“Bien qu’il puisse, en tant qu’administration, proposer des projets comme le bureau One City et Stepping Up, qui sont primés, ils ne sont ni radicaux ni révolutionnaires.

“Nous n’avons pas de maire révolutionnaire, c’est l’essentiel.”

On lui a alors demandé comment elle aurait géré la situation différemment.

Mme Lake a ajouté: “Si j’en avais eu l’opportunité et le pouvoir, je me serais excusé en tant que ville pour notre rôle historique et engagé dans les réparations.

“J’aurais enlevé la statue [before it was pulled down].

“Le danger est que la conversation sur la race reste incroyablement immature et que je sois ensuite entraîné dans le vortex d’être un politicien noir qui ne parle que de problèmes de race.

“Je ne suis pas alors considéré comme un politicien, c’est le danger dans lequel je suis en ce moment.”

L’acte aurait été déclenché par le meurtre de George Floyd aux États-Unis, qui a déclenché des protestations à travers le monde et conduit à de violents affrontements avec la police.

Hier, la 14e manifestation «Kill the Bill» a eu lieu à Bristol pour faire campagne contre le projet de loi sur la police, la criminalité, la condamnation et les tribunaux, qui fait actuellement son chemin à la Chambre des communes et pourrait conférer davantage de pouvoirs à la police pour mettre fin aux perturbations.

La dernière manifestation a eu lieu le 29 mai et a réuni une cinquantaine de personnes.

Cependant, la précédente au début du mois de mai – qui coïncidait avec la Journée internationale des travailleurs – a provoqué des perturbations de la circulation sur les principaux axes du centre-ville.

La fin de la première manifestation Kill the Bill de la ville a sombré dans le chaos à la suite de troubles à l’extérieur du poste de police de Bridewell le dimanche 21 mars.

La police d’Avon et de Somerset a ensuite lancé un appel public majeur pour identifier les personnes à qui elles voulaient parler en lien avec le trouble et depuis lors, plusieurs arrestations ont été effectuées.