Le conservatisme de Southgate coûtait cher

09/09/2021 à 17h00 CEST

L’Angleterre de Gareth Southgate a concédé deux points (1-1) contre l’effrontée Pologne dans le dernier souffle du match. Ainsi, il a gaspillé la première balle pour préparer la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar pour la condamnation. L’entraîneur n’a fait aucun changement tout au long du match et a fini par le payer avec un but qui resserre le groupe I de la phase de qualification.

C’est la première fois depuis l’Euro 1996 que l’Angleterre n’apporte aucune modification au règlement des 90 minutes.: Gareth Southgate a conservé son onze de départ de la première à la dernière minute. Dans quelles étaient les demi-finales contre l’Allemagne, L’Angleterre a également certifié un match nul contre celui qui a fini par classer l’équipe teutonique aux tirs au but..

0 – L’Angleterre n’a pas fait un seul remplaçant contre la Pologne, la première fois qu’elle n’a pas fait de remplaçant dans un match depuis la demi-finale de l’EURO 96 contre l’Allemagne. Fatigué. pic.twitter.com/FC5JsaZmY8 – OptaJoe (@OptaJoe) 8 septembre 2021

Avec cette égalité, l’Angleterre reste en tête du groupe avec 16 points, quatre de plus que l’Albanie, qui s’est hissée à la deuxième place, et cinq de plus que la Pologne, principale menace pour les intérêts des Britanniques.. Les hommes de Gareth Southgate clôtureront le tour de qualification contre Andorre, Hongrie, Albanie et Saint-Marin dans les prochains mois de 2021.

Le conservatisme, une mauvaise formule

Gareth Southgate est l’un des entraîneurs les plus pragmatiques des grandes équipes européennes. Leur capacité à établir une défense solide et à optimiser toutes leurs ressources font de cette Angleterre l’une des rivales les plus difficiles : en Eurocup, il a gardé sa cage inviolée jusqu’à cinq fois et seulement contre l’Ukraine, il a marqué plus de deux buts dans le même match.

L’un des efforts les plus mémorables de Gareth Southgate est celui de la finale de l’Euro 2020. L’entraîneur a amené les jeunes Jadon Sancho et Marcus Rashford dans les dernières minutes de la prolongation pour être deux des cinq tireurs de la séance de tirs au but.. Les deux joueurs de Manchester United Ils se sont trompés et l’Italie a fini par remporter le titre de champion d’Europe.