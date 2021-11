Le conservatoire de Britney Spears pourrait officiellement prendre fin aujourd’hui

Britney Spears pourrait officiellement mettre fin à sa tutelle aujourd’hui, après des années sans aucun contrôle juridique sur de nombreux aspects de sa vie. Spears a une audience vendredi, où elle apprendra la décision de la juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny, sur une requête de l’avocat de Spears pour la dissolution de la tutelle. NBC News rapporte que, si Penny décide de mettre fin à la tutelle, ce sera la première fois depuis 2008 que Spears aura une autonomie sur elle sur la vie, en particulier en ce qui concerne les décisions financières et médicales.

Le nouveau poste de Spears intervient après que son père, Jamie Spears, a été suspendu en tant que conservateur. Fin septembre, la juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny – qui a supervisé l’affaire Spears – a approuvé John Zabel CPA comme conservateur temporaire de la succession de Britney, comme l’avait demandé son avocat, Mathew Rosengart. La juge a cité un « environnement toxique » comme base de la décision, qu’elle pense être « dans le meilleur intérêt de Britney Spears », selon GMA. En réponse, le conseil juridique de Spears a critiqué le choix en arguant que Spears ne pense pas que Zabel soit qualifié pour gérer la succession de Britney.

« Respectueusement, le tribunal a eu tort de suspendre M. Spears, de mettre un étranger à sa place pour gérer la succession de Britney et de prolonger la tutelle même que Britney a supplié le tribunal de mettre fin au début de l’été », ajoute le communiqué. « Encore une fois, c’est M. Spears qui a pris l’initiative de déposer la requête pour mettre fin à la tutelle alors que ni l’ancien avocat commis d’office de Britney ni son nouvel avocat privé ne le feraient. C’est M. Spears qui a demandé au tribunal hier soir. audience pour mettre immédiatement fin à la tutelle alors que le propre avocat de Britney s’y opposait. »

Enfin, la déclaration a conclu : « Malgré la suspension, M. Spears continuera de veiller aux meilleurs intérêts de sa fille et de travailler de bonne foi pour une résolution positive de toutes les questions. » Jamie aurait par la suite cherché à accélérer la dissolution de la tutelle. Dans une déclaration en mouvement, ses avocats ont expliqué: « Jamie aime et soutient inconditionnellement sa fille. Point final. Comme il l’a fait toute sa vie, Jamie fera tout ce qu’il peut pour la protéger et prendre soin d’elle. Au cours des 13 dernières années , cela incluait d’être sa conservatrice. Maintenant, cela signifie mettre fin à sa fonction de conservatrice. » Pour le moment, on ne sait pas si la juge Penny a ou non rendu sa décision.