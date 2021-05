Le consommateur axé sur la commodité est-il là pour rester

Plus que jamais, il est impératif de mettre en œuvre une stratégie de fidélisation forte pour que ces consommateurs reviennent vers vous et non vers un concurrent.

Par Taranjeet Singh

Alors que le pays s’approche d’une deuxième vague de pandémie couvrant près d’un an, nous avons vu les consommateurs changer leurs habitudes et leurs comportements habituels pour s’adapter à une toute nouvelle façon de vivre dans la nouvelle normalité. Avec des verrouillages mondiaux en place, des limites de capacité d’occupation et des niveaux de confort variables pour les activités en personne, les consommateurs se sont tournés vers des options alternatives pour poursuivre leurs activités quotidiennes et leurs nécessités.

Entrez «Le consommateur pratique». The Convenient Consumer valorise les marques qui les rencontrent là où ils sont, leur permettant d’agir selon leurs propres conditions et horaires. Au cours de la dernière année, nous avons vu des épiceries utiliser des services de livraison, des gymnases remplacés par des applications et des vidéos à la maison, la montée en puissance des services de streaming remplacer les cinémas et la collecte en bordure de rue améliorant le commerce électronique et permettant le consommateur omniprésent. . Selon le Global State of Consumer Tracker de Deloitte, plus de 70% des répondants indiens sont considérés comme «The Convenience Seeker», qui est prêt à dépenser plus pour la commodité.

Ces consommateurs ont suivi des séances d’entraînement à domicile, suivi des cours de perfectionnement et perfectionné leurs compétences en matière de préparation du café – ce qui a finalement entraîné un changement dans l’industrie pour les années à venir. Les spécialistes du marketing devraient se concentrer sur l’équilibre entre une présence à domicile et en personne afin de se connecter avec les consommateurs dans tous les environnements et de construire une relation durable dans la nouvelle normalité. Voici quelques étapes:

Offrez de la valeur à chaque interaction

Il va sans dire que les spécialistes du marketing d’aujourd’hui doivent être en mesure d’atteindre les consommateurs tout au long de chaque point de contact de leur parcours d’achat, mais au-delà de cela, ils doivent fournir une sorte de valeur à chaque interaction. Une façon d’y parvenir consiste à utiliser à la fois les données en magasin et en ligne pour offrir aux consommateurs une expérience d’achat personnalisée et transparente sur tous les canaux avec lesquels ils interagissent – du courrier électronique aux médias sociaux, en passant par la brique et le mortier et Suite. Créer une expérience cohérente et unique pour l’acheteur montre qu’une marque est prête à les rencontrer là où ils se trouvent, ce qui leur permet d’obtenir plus facilement ce dont ils ont besoin, quel que soit l’environnement dans lequel ils font leurs achats.

Surcommuniquez vos options

Au cours de l’année écoulée, l’augmentation rapide du commerce électronique a entraîné des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont entraîné des articles en rupture de stock et des délais de livraison extrêmement longs. À leur tour, les consommateurs ont abandonné leur fidélité à la marque et sont passés à des marques qui leur étaient immédiatement disponibles. Avec la fidélité à gagner, les spécialistes du marketing devraient communiquer les moyens de rencontrer le consommateur là où il se trouve et de l’aider à répondre à ses besoins. Que ce soit par le biais d’options telles que l’achat en ligne, le retrait en magasin (BOPIS) ou la livraison express à prix réduit, les consommateurs interagiront avec les marques et les détaillants qui répondent à leurs besoins et facilitent au maximum l’obtention de ce qu’ils sont en train de chercher.

Gardez le consommateur au centre

Les consommateurs ont découvert de nouveaux favoris lors du verrouillage des épiciers en ligne, des sites Web de marques et des entreprises de vente directe aux consommateurs (DTC), et selon les données de Criteo, en Inde, 52% des acheteurs disent qu’ils achèteront plus en ligne pendant Covid-19. Aujourd’hui plus que jamais, il est impératif de mettre en œuvre une stratégie de fidélisation forte pour que ces consommateurs reviennent vers vous et non vers un concurrent. Nous avons vu des clients physiques de longue date se transformer en acheteurs omnicanaux et la clé pour engager ce nouveau public avec les consommateurs existants et périmés est de se concentrer sur une stratégie de marketing centrée sur le client moins axée sur les canaux cloisonnés. mais au lieu de cela conduit la durée de vie sur tous les canaux.

Investissez dans la brique et le mortier

Alors que de nombreux consommateurs se sont tournés vers le commerce électronique pour la première fois en 2020, il reste encore une grande majorité qui souhaite se rendre en magasin pour toucher et ressentir un produit avant de prendre une décision d’achat. Pour aider à rapprocher les deux expériences, les détaillants devraient prendre une page du commerce électronique en s’appuyant sur la technologie. Fournir des kiosques de recherche d’inventaire, des paiements mobiles sans contact et même de la réalité augmentée pour visualiser les produits à la maison rendra l’expérience en magasin aussi simple et efficace que possible.

Pour réussir avec le «Convenient Consumer» d’aujourd’hui, une chose est claire: les spécialistes du marketing doivent rencontrer ce consommateur là où ils veulent être rencontrés. En offrant une expérience personnalisée et transparente sur tous les canaux, ainsi que des options telles que le ramassage en bordure de rue, les abonnements numériques, le paiement sans contact et plus encore, les consommateurs peuvent accéder aux produits et services à leurs propres conditions et, en fin de compte, continueront d’interagir et de nouer des relations. avec ces marques pour les années à venir.

L’auteur est directeur général, SEA et Inde, Criteo

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.