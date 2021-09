Le constructeur chinois BSN enregistre une organisation à but non lucratif à Singapour pour gérer la branche internationale

in

Red Date Technology, la société qui développe le réseau chinois de services Blockchain (BSN), souhaite que le projet dépasse ses racines gouvernementales alors qu’il pousse à l’expansion internationale dans un climat géopolitique tumultueux.

Red Date a déposé fin juillet une demande d’enregistrement d’une fondation à but non lucratif à Singapour pour gérer la version internationale du réseau, a déclaré le PDG Yifan He à CoinDesk.

La société espère amener des dirigeants internationaux d’entreprises technologiques et de services financiers au conseil d’administration, a-t-il déclaré.

Cette décision vise à faire du BSN une « communauté internationale open source standard » qui, comme Internet, n’est contrôlée par aucune entité. Il pourrait même quitter le conseil d’administration de la fondation de Singapour à un moment donné dans le futur, a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que c’est?

Le BSN est une plate-forme de développement de blockchain mise à disposition via des nœuds basés sur le cloud dans des villes en Chine et à l’étranger. Les développeurs peuvent accéder à plus d’une douzaine de protocoles, dont Tezos, Nervos, Solana, Polkadot, Hyperledger Fabric, IRISnet, Algogrand, R3’s Corda et Baidu’s Xuperchain, entre autres.

Le siège social de Red Date se trouve à la périphérie de Pékin, un bâtiment parmi d’innombrables rangées d’autres espaces de bureaux identiques. La plupart de ses 150 employés sont des ingénieurs. Rien dans le cadre n’implique que l’entreprise construit l’un des projets phares de la blockchain en Chine. Pendant la majeure partie de ses sept années d’existence, ce n’était pas le cas. Fondée en 2014, elle travaillait sur des projets de ville intelligente avec les gouvernements locaux en Chine, jusqu’à ce qu’elle lance le BSN en 2018.

Les développeurs de blockchain en herbe peuvent acheter un ensemble de Blockchain-as-a-Service et d’hébergement cloud pour créer des applications décentralisées. L’offre groupée est moins chère et plus facile à déployer que la plupart des autres alternatives, selon Red Date.

Le BSN est également livré avec des protocoles d’interopérabilité, permettant des applications décentralisées interconnectées (dapps). En créant cette plate-forme de blockchain bon marché et compatible avec la connectivité dans le monde entier, Red Date espère qu’elle conduira à l’adoption mondiale de la technologie et deviendra éventuellement l’infrastructure de facto d’un « internet des blockchains ».

Mais le réseau est divisé en deux versions pour assurer la conformité avec les autorités chinoises, qui ne voient pas d’un bon œil les chaînes entièrement décentralisées et sans autorisation comme Ethereum et Solana.

Dans la version chinoise, les chaînes sans autorisation sont « adaptées » en chaînes autorisées, devenant ainsi centralisées et faciles à contrôler.

La version internationale exploite actuellement huit nœuds dans huit emplacements à l’aide des serveurs Amazon Web Services, Google et Microsoft Cloud. La Corée du Sud est le dernier pays à avoir son propre portail BSN début septembre.

PDG Il a refusé de divulguer des données sur l’adoption de la plate-forme à l’échelle internationale.

Les origines

Alors que le BSN cherche à attirer des développeurs sur la plate-forme, ses origines chinoises font l’objet d’un examen minutieux. L’une des questions clés est de savoir qui est vraiment responsable, selon Paul Triolo, responsable du conseil en risques géotechnologiques chez Eurasia Group, basé à Washington, DC.

Triolo fait valoir que si le projet est perçu comme une tentative du gouvernement chinois de contrôler le développement de la blockchain, il ne parviendra probablement pas à attirer des développeurs du monde entier.

“L’idée d’un Internet blockchain mondial est vraiment intéressante”, a déclaré Triolo, mais la question est de savoir comment le faire “d’une manière qui ne serait pas considérée comme une alternative au gouvernement chinois”.

La BSN Development Association, le comité qui supervise le développement du réseau, est présidée par le State Information Center, un groupe de réflexion relevant de la Commission nationale pour le développement et la réforme, le plus haut organisme de planification économique de Chine. Les autres membres fondateurs comprennent des opérateurs de télécommunications appartenant à l’État tels que China Mobile et China Unicom, ainsi que le fournisseur de paiement China UnionPay.

Compte tenu de cette histoire d’origine, des questions sur l’indépendance du BSN vis-à-vis de l’ingérence du gouvernement ont émergé. Diviser le réseau en deux et essayer d’intégrer d’autres entités pour exécuter la version internationale pourrait aider à positionner le réseau comme une plate-forme plus neutre, du moins en théorie.