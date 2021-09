Le constructeur chinois de voitures électriques BYD voit ses ventes augmenter de plus de 300 % en août

La voiture électrique Han de BYD, photographiée ici au salon de l’auto de Shanghai 2021, est l’un des véhicules à énergie nouvelle les plus populaires en Chine.

Evelyne Cheng | CNBC

GUANGZHOU, Chine — BYD a vendu 61 409 véhicules à énergie nouvelle en août, soit plus de quatre fois la quantité vendue il y a un an, alors que la demande de voitures électriques continue d’augmenter sur le plus grand marché automobile du monde.

Ce chiffre était presque également réparti entre les ventes de véhicules électriques à batterie et les hybrides rechargeables.

Il s’agit également d’une augmentation par rapport aux 50 492 voitures vendues en juillet. Les actions BYD ont augmenté de 5,5% dans les échanges matinaux à Hong Kong.

BYD, qui est soutenu par Berkshire Hathaway de Warren Buffett, est l’un des plus grands fabricants de véhicules électriques en Chine. Mais un certain nombre de start-ups, dont Nio, Li Auto et XPeng, ont cherché à le défier. Pourtant, ces trois sont plus petits pour le moment et ont tous livré moins de 10 000 voitures en août.

Les chiffres de BYD se concentrent sur les volumes de ventes tandis que Nio, Li Auto et XPeng ont publié des chiffres de livraison, donc la comparaison n’est pas comparable, mais elle indique l’échelle des sociétés respectives.

L’industrie automobile mondiale est aux prises avec deux problèmes majeurs – la pandémie continue et une pénurie de semi-conducteurs qui entrent dans les voitures.

BYD n’a fourni aucun commentaire sur les chiffres du mois d’août. Mais dans ses résultats semestriels publiés le mois dernier, la société a déclaré que “la rentabilité est affectée dans une certaine mesure par des facteurs tels que la hausse des prix des matières premières telles que les produits en vrac”.

Malgré les problèmes affectant l’industrie automobile, la demande de véhicules électriques continue de grimper en Chine, alors que le gouvernement pousse le développement du secteur.

La Chine devrait vendre 1,7 million de véhicules à énergie nouvelle au cours des huit premiers mois de cette année, contre 600 000 voitures au cours de la même période de 2020, selon un rapport de . sur les commentaires du vice-ministre chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information. fait le samedi.