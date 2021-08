Le constructeur d’avions électriques Eviation va livrer 12 de ses avions cargo Alice pour DHL Express

Un rendu de l’avion Alice eCargo d’Eviation. (Image d’évitement)

Le constructeur d’avions électriques Eviation, basé à Arlington, dans l’État de Washington, devrait livrer pour DHL Express, annonçant mardi que la société de logistique a commandé 12 des avions Alice eCargo entièrement électriques d’Eviation.

Eviation, située dans le comté de Snohomish au nord de Seattle, a révélé en juillet qu’elle avait commencé à assembler la première production d’un avion de passagers Alice alimenté par batterie et prévoyait de le faire voler pour la première fois plus tard cette année.

DHL vise à livrer des colis avec une flotte d’avions à zéro émission, qui devraient être livrés en 2024.

« Nos investissements suivent toujours l’objectif d’améliorer notre empreinte carbone », a déclaré John Pearson, PDG de DHL Express, dans un communiqué de presse. « Nous avons trouvé le partenaire idéal avec Eviation car ils partagent notre objectif, et ensemble, nous allons décoller dans une nouvelle ère d’aviation durable. »

Le premier prototype de l’Alice a été dévoilé au salon du Bourget en juin 2019. Selon Eviation, Alice peut être pilotée par un seul pilote et transportera 2 600 livres. Il faudra 30 minutes ou moins pour charger par heure de vol et avoir une portée maximale de 440 milles marins, ce qui le rend idéal pour les routes de desserte.

« Avec les achats à la demande et les livraisons en constante augmentation, Alice permet à DHL d’établir une opération propre, silencieuse et à faible coût qui ouvrira de plus grandes opportunités à davantage de communautés à partir d’ici aux États-Unis », Roei, président exécutif d’Eviation. Ganzarski a déclaré dans un communiqué.

L’électrification des opérations de livraison est un objectif majeur pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs émissions de carbone. Comme l’a souligné CNBC, FedEx s’est fixé pour objectif d’avoir des opérations neutres en carbone à l’échelle mondiale d’ici 2040 et dépensera initialement plus de 2 milliards de dollars dans trois domaines clés : l’électrification des véhicules, l’énergie durable et la séquestration du carbone. Amazon va également gros sur le terrain, investissant des milliards dans le constructeur de camions électriques Rivian et s’engageant dans 100 000 des camionnettes de livraison de la startup pour sa flotte logistique.