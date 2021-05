Le constructeur de magasins de commerce électronique Dukaan pour aider également les PME à livrer les commandes; s’associe à Dunzo, Shiprocket

Soutenu par Matrix Partners et Lighspeed India Partners, Dukaan s’adresse aux commerçants dans les domaines de l’épicerie, des fruits et légumes, de l’électronique, de la mode et de l’habillement, des bijoux, des meubles, etc.

La start-up Software-as-a-Service Dukaan, qui aide les petites et moyennes entreprises à renforcer leur présence dans le commerce électronique, s’est associée à une startup de livraison hyperlocale. Dunzo et application logistique pour les entreprises de commerce électronique Shiprocket pour intégrer leur service de livraison dans sa plateforme. Les flambées de la demande d’accouchements à domicile provoquées par une pandémie indiquent une tendance à long terme qui deviendrait la norme à venir dans un monde post-pandémique. Le partenariat entend se concentrer sur cet aspect pour aider les détaillants à se préparer à leur croissance future en supprimant les barrières de la chaîne d’approvisionnement. «Shiprocket fournit un flux de travail de bout en bout entièrement automatisé, de l’envoi de l’inventaire à l’expédition et au suivi des commandes, tandis que l’expertise de Dunzo réside dans la livraison à la demande qui garantit aux clients ce qu’ils veulent quand ils le veulent», a déclaré la société dans un communiqué. .

L’intégration aiderait 3,5 PME marchandes de Dukaan à automatiser leurs systèmes de livraison et à mieux contrôler leur entreprise pour gérer les livraisons dans les magasins et les consommateurs. «Alors que les détaillants accélèrent la numérisation pour pérenniser leur entreprise, il est essentiel d’intégrer des capacités d’automatisation de livraison dans le mix. L’avenir du suivi des livraisons repose sur la prévisibilité du temps de service des commandes pour une expérience client exceptionnelle », a déclaré Suumit Shah, fondateur et PDG de Dukaan.

Le système de livraison automatisé aidera les détaillants à développer leur activité en réduisant le temps et les efforts consacrés à la gestion de la logistique associée à chaque commande client, a déclaré la société. Cela améliorera à son tour l'expérience du client final ainsi que des personnes impliquées dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement, a-t-il ajouté.

Dans un accord similaire, Dukaan s’était engagé en avril de cette année avec la passerelle de paiement en ligne Cashfree pour aider ses commerçants à collecter et à débourser des paiements en ligne. Les marchands auront accès à la suite de commerce électronique de Cashfree qui permet aux entreprises d’accepter les paiements des clients sur leur site Web, leur application mobile, leurs canaux de médias sociaux ou via un lien de paiement. Selon ResearchAndMarkets, le marché indien de la logistique du commerce électronique devrait atteindre 11,48 milliards de dollars d’ici 2027 contre 2,93 milliards de dollars en 2019 et devrait croître à un TCAC de 18,8% de 2020 à 2027. En fait, Covid a accentué le besoin d’un solide écosystème de livraison de commerce électronique, les acteurs cherchant à renforcer leurs capacités d’entreposage et de logistique pour répondre au nombre croissant d’acheteurs en ligne.

