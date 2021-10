Le constructeur de véhicules électriques Rivian a déposé une demande d’introduction en bourse

Le constructeur de véhicules électriques Rivian, soutenu par Ford et Amazon, a déposé vendredi une première offre publique sur le Nasdaq. La société a déposé son introduction en bourse de manière confidentielle auprès de la Securities and Exchange Commission en août, et elle a été rendue publique aujourd’hui.

Selon le S-1 déposé auprès de la SEC, Rivian a enregistré une perte nette de 994 millions de dollars sur des revenus nuls pour le premier semestre 2021. Sa perte nette pour l’année 2020 était de 1,02 milliard de dollars, selon le dossier. La société prévoit de négocier sous le symbole boursier RIVN.

“Nous sommes une entreprise en phase de développement et n’avons pas généré de revenus importants à ce jour”, écrit Rivian dans le dossier. « La production et les livraisons de véhicules ont commencé en septembre 2021. » Nous avons récemment essayé son premier véhicule grand public, la camionnette électrique R1T, et le dossier d’aujourd’hui indique que la société prévoit de lancer son premier VUS, le R1S, en décembre.

Rivian dit avoir des précommandes pour un peu plus de 48 000 R1T et R1S aux États-Unis et au Canada. Les clients en précommande avaient payé des acomptes entièrement remboursables de 1 000 $ chacun, et c’est le seul revenu de la société à ce jour.

Rivian s’attend à ce que ses revenus proviennent principalement d’Amazon, selon le dossier ; “À court terme… nous prévoyons qu’une partie importante de nos revenus proviendra d’Amazon Logistics.” Amazon et Ford détiennent plus de 5% de Rivian, et Peter Krawiec, vice-président senior d’Amazon, fait partie du conseil d’administration de Rivian.

Rivian a conclu un accord avec Amazon en 2019, et le dossier montre qu’aux termes de cet accord, Rivian a accepté de collaborer avec le segment logistique d’Amazon “pour concevoir, développer, fabriquer et fournir [electric delivery vans]… pour une utilisation dans les opérations de livraison du dernier kilomètre d’Amazon. Amazon a des droits exclusifs sur les camionnettes de livraison électriques (EDV) de Rivian pendant quatre ans, et un droit de premier refus pendant deux ans par la suite. L’entreprise a déclaré qu’elle ne prévoyait pas non plus d’expédier ses camionnettes de livraison électriques avant décembre.

La R1T a été présentée pour la première fois au Salon de l’auto de Los Angeles 2018 et a subi de nombreux retards.

La société a levé plus de 10 milliards de dollars de financement à ce jour, un quart de celui d’un récent cycle de financement en juillet.