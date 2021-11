Le constructeur de véhicules électriques soutenu par Amazon Rivian fait ses débuts en bourse après l’introduction en bourse

(Photo Rivien)

Rivian, le constructeur de véhicules électriques bénéficiant d’un soutien substantiel d’Amazon, arrive aujourd’hui avec un rugissement lors de ses débuts publics sur la bourse Nasdaq.

Rivian a fixé son prix d’introduction en bourse à 78 $/action mardi, valorisant la startup à environ 70 milliards de dollars. Mais l’action a ouvert à 106,75 $/action lors de sa première transaction et s’est rapidement négociée à près de 120 $/action, augmentant sa capitalisation boursière à plus de 100 milliards de dollars.

Il s’agit de la plus grande introduction en bourse de l’année, Rivian ayant levé près de 12 milliards de dollars – plus que les 8 milliards de dollars levés par Uber lors de son introduction en bourse en 2019 – et la capitalisation boursière de la startup est supérieure à celle de Ford et General Motors.

La société, commercialisée sous le symbole boursier RIVN, a de grands espoirs alors qu’elle entre dans un domaine bien établi de constructeurs automobiles traditionnels avec un appétit accru pour les consommateurs de voitures et de camions électriques.

Amazon investit de l’argent dans Rivian depuis plusieurs années et a récemment dévoilé une participation de 20% dans la société. En juillet, le géant de la technologie figurait parmi les principaux investisseurs, avec Ford, dans un tour de table de 2,5 milliards de dollars. Amazon investit via son Climate Pledge Fund, qui vise à soutenir les entreprises qui accélèrent l’engagement d’Amazon à être zéro carbone net dans toutes ses activités d’ici 2040.

(Photo Amazon)

Amazon attend la livraison de quelque 10 000 fourgonnettes personnalisées qu’elle a déclaré en octobre dernier qu’elle espérait avoir sur la route dès 2022. Ce nombre fait partie des 100 000 qu’Amazon a commandés pour sa flotte et envisage d’utiliser d’ici 2030.

L’analyste principal de la mobilité de PitchBook, Asad Hussain, a déclaré que l’introduction en bourse montrait un fort enthousiasme des investisseurs pour l’électrification et la technologie de mobilité, et qu’il y avait une ligne claire entre Rivian et Tesla.

« Rivian se différencie de Tesla en se concentrant sur le marché inexploité des camions électriques haut de gamme et sur les activités de flotte en plein essor, ce qui permet à l’entreprise de se situer à la convergence de l’électrification et de la logistique », a déclaré Hussain.

Le New York Times a rapporté que Tesla est en passe de vendre près d’un million de véhicules électriques dans le monde cette année et a une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, ce qui dépasse la valeur combinée de GM, Ford, Toyota Motor, Volkswagen, BMW et plusieurs autres constructeurs automobiles.

Fondée en 2009, Rivian, basée à Irvine, en Californie, a levé environ 10,5 milliards de dollars à ce jour.

L’entreprise emploie environ 120 personnes dans la région de Seattle et a des ouvertures pour au moins 40 emplois dans la région. Rivian ouvre un centre de service à Bellevue, dans l’État de Washington, et était auparavant lié à un éventuel showroom dans le quartier Belltown de Seattle. La société a refusé de discuter de l’emplacement des plans pour cette salle d’exposition lorsqu’elle a été récemment contactée par ..