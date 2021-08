Le constructeur de véhicules électriques soutenu par Amazon, Rivian, va devenir public à une évaluation de 80 milliards de dollars

in

Des camions Rivian sont alignés sur la rampe de lancement de Blue Origin au Texas après le vol spatial suborbital de New Shepard qui a transporté Jeff Bezos. (Photo . / Alan Boyle)

Rivian, le constructeur de véhicules électriques qui a attiré d’énormes financements d’Amazon et d’autres, a annoncé vendredi qu’il prévoyait de devenir public, et un rapport valorise l’entreprise à environ 80 milliards de dollars.

Rivian a déclaré que la taille et la fourchette de l’offre publique initiale proposée n’ont pas encore été déterminées et devraient avoir lieu après un processus d’examen de la Securities and Exchange Commission. Bloomberg a rapporté le numéro d’évaluation, citant des personnes proches du dossier.

Amazon investit dans le constructeur automobile depuis quelques années, investissant dans des tours de 700 millions de dollars et 1,3 milliard de dollars en 2019. En juillet, le géant de la technologie figurait parmi les principaux investisseurs, avec Ford Motor Co., dans un tour de 2,5 milliards de dollars. Amazon investit via son Climate Pledge Fund, qui vise à soutenir les entreprises qui accélèrent l’engagement d’Amazon à être à zéro carbone net dans toutes ses activités d’ici 2040.

Fondé en 2009, Rivian a levé 10,5 milliards de dollars à ce jour, mais il a subi des retards dans la livraison de son pick-up R1T.

Amazon prévoit d’acheter 100 000 fourgonnettes électriques au constructeur automobile pour sa flotte de livraison et prévoit d’en avoir 10 000 sur la route dès 2022, et toutes les 100 000 d’ici 2030.

Le fondateur d’Amazon Jeff Bezos et son entreprise spatiale Blue Origin ont réussi à mettre la main sur des camions Rivian, utilisant les véhicules pour transporter les membres d’équipage jusqu’à la rampe de lancement et les récupérer après sa récente mission spatiale suborbitale au Texas.

La société californienne Rivian – parfois appelée la «Tesla des camions» – met en place une salle d’exposition à Seattle et un centre de service à proximité de Bellevue, dans l’État de Washington, a rapporté . précédemment.