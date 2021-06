Le constructeur de voitures électriques de luxe Lucid ouvre un studio à Seattle dans l’ancien espace Microsoft Store

Un espace studio Lucid présentant la voiture électrique Lucid Air de l’entreprise. (Photo lucide)

Lucid, fabricant d’un nouveau véhicule électrique de luxe dont la production devrait commencer cette année, apporte l’un de ses studios à l’University Village de Seattle. Le nouvel espace s’ouvrira dans ce qui était auparavant un Microsoft Store.

L’image de marque de Lucid est sur la clôture devant l’emplacement, à quelques pas du grand magasin Apple dans le centre commercial haut de gamme.

Fondée en 2007 en tant que fabricant de batteries Atieva, Lucid a son siège dans la Silicon Valley. Elle a pris des réservations pour son premier modèle de production, la Lucid Air, une berline disponible en quatre configurations de finition qu’elle présente comme “la voiture électrique la plus rapide, la plus longue et la plus rapide au monde”.

L’édition Air Dream, avec une autonomie prévue d’environ 500 miles, est au prix de 169 000 $ avant les crédits d’impôt fédéraux. Le modèle le moins cher sera l’Air Pure, à 77 000 $ avant crédits. Les voitures seront construites dans une usine en Arizona.

Le site Web de Lucid présente des listes pour huit emplacements de studio aux États-Unis et 14 autres prévus pour 2021. L’emplacement de Seattle devrait ouvrir ses portes au quatrième trimestre. . a contacté la société pour obtenir des détails sur le studio et si d’autres emplacements étaient prévus dans la région. Nous mettrons à jour cette histoire lorsque nous aurons une réponse.

Le rival des véhicules électriques Tesla a un emplacement U. Village non loin du futur Lucid Space. C’est l’un des six magasins/galeries de la région de Seattle pour Tesla. Le constructeur de camions électriques Rivian arrive également dans la région, avec une salle d’exposition à Seattle et un centre de service à Bellevue, Wash.

L’ancien Microsoft Store à University Village à Seattle. (Photo de fichier . / Taylor Soper)

Microsoft a ouvert son site University Village pour la première fois en octobre 2011. Situés en face du magasin Apple existant, les deux géants de la technologie étaient littéralement prêts pour une confrontation physique dans le complexe commercial haut de gamme dans le cadre du plan de Microsoft visant à stimuler sa présence physique au détail à l’époque.

Mais Microsoft a annoncé en juin 2020 qu’il abandonnait définitivement ses magasins de détail au milieu de la pandémie de COVID-19. La société comptait plus de 70 magasins aux États-Unis ; sept au Canada; et un chacun en Australie et en Angleterre.

Les magasins physiques servaient également de salle d’exposition pour les produits matériels de Microsoft, donnant aux acheteurs potentiels du temps avant d’acheter.