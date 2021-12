Le fabricant italien de sports de luxe dont le siège est à Maranello, en Italie, Ferrari a déclaré que la société s’associe à Velas Network Ag, une société spécialisée dans la technologie de la blockchain et des jetons non fongibles (NFT).

Ferrari révèle un partenariat avec la société de blockchain Velas

Le 27 décembre, Ferrari, le constructeur documenté de voitures de sport de luxe soutenu en 1939 par Enzo Ferrari, a révélé que l’entreprise se lance dans la création de « contenu numérique exclusif ». La division sportive Scuderia Ferrari a déclaré que le constructeur italien s’est associé à Velas Network Ag dans le cadre d’un accord pluriannuel. La société affirme que Velas peut renforcer le contenu numérique pour les fans de la Scuderia et l’annonce explique également que Velas sera également un sponsor titre de la Ferrari Esports Series.

Le portail Internet du réseau Velas note que Velas peut être un fork Solana (SOL) avec une intégration EVM intrinsèque et également le réseau lancé en 2019. « Nous avons la chaîne EVN la plus rapide pour rivaliser avec Ethereum 2.0 », affirme le site Web. La société se trouve en Suisse et Ferrari précise dans l’annonce que Velas pourrait être un « acteur mondial dans le secteur de la blockchain et du NFT ». L’annonce de Ferrari précise que Velas peut bien collaborer avec l’équipe de Maranello.

Bien que le partenariat de Ferrari avec Velas ne mentionne aucune promotion NFT ou idée de blockchain à l’horizon, la société divulguera le support Ferrari Esports Series. Ferrari suit une variété de constructeurs automobiles et de marques de division sport qui sont entrés dans la maison de la blockchain. À la mi-juin, le constructeur allemand Porsche est entré dans le secteur du NFT et au début du mois de septembre, l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1 a signé une touche semi-permanente sur FTX.

Mattia Binotto, directeur général et directeur d’équipe de la Scuderia Ferrari, a déclaré en semaine que la société était heureuse de collaborer avec Velas Network Ag. « [Velas is] une organisation qui crée l’innovation et la performance, la marque des produits et services à la pointe de la technologie : ce sont toutes des valeurs qui nous unissent et qui nous ont amenés à choisir Velas collectivement comme notre partenaire premium », a déclaré Binotto dans un communiqué.

La Scuderia Ferrari suit également le projet NFT de l’équipe automobile McLaren et les NFT de dépôt Ferruccio Lamborghini. Le co-fondateur et dirigeant d’entreprise de Velas Network Ag, Farhad Shagulyamov, pense que son entreprise et Ferrari sont des partenaires naturels. La direction de Shagulyamov en tant que dirigeant d’entreprise de Velas a simplement été déclarée il y a quatre jours lors de « débats longs et fructueux ».

« Après avoir conçu une blockchain de nouvelle génération qui met l’accent sur la propriété et les performances, il était absolument naturel de s’associer à une autre icône d’excellence, à savoir Ferrari », a déclaré Shagulyamov à propos du partenariat avec le fabricant italien de sport de luxe. « Velas a introduit un type innovant de technologie pionnière de degré associé dans la blockchain et le produit associé, qui peuvent actuellement être présentés à la tête du sport automobile », a déclaré le gouvernement Velas.

Le constructeur italien de voitures de sport Ferrari signe un accord pluriannuel avec la société de blockchain Velas Network AG est apparu pour la première fois sur BTC Wires.