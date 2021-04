Le consul nicaraguayen souhaite succès aux boxeurs qui se battront à Tlalnepantla

Mariana Juárez se battra contre Sandoval à la López Mateos Arena

Avec la présence des anciens champions du monde Francisco «Bandido» Vargas, Carlos Cuadras, Mariana Juárez et sa sœur, la championne des poids mouches WBC, Lourdes Juárez; ainsi que l’ancien champion national Luis Vidales, le consul honoraire du Nicaragua au Mexique, Elías Gerardo Valdes, a offert une agréable coexistence aux boxeurs susmentionnés auxquels je souhaite beaucoup de succès dans leurs prochains engagements.

De la même manière, les promoteurs Aarón Silva de Silva Boxing et Alejandro Reyes de Decision Divided étaient présents, qui ont annoncé leur prochaine soirée qui se tiendra le 21 mai à la López Mateos Arena de Tlalnepantla, dans l’État du Mexique.

M. Aarón, microphone à la main, a annoncé que l’ancienne championne du monde Mariana Juárez dirigera la fonction. Son rival sera Kandy Sandoval, dix rounds chez les poids coq. Luis “Coto” Vidales tirera au sort le physique avec Emanuel Villa dans le même nombre de rounds pour un poids de 69 kilos.

Le consul nicaraguayen au Mexique, Elías Valdes, a pris la photo du souvenir avec les boxeurs qu’il souhaite voir réussir leurs engagements.

«À vous tous, bienvenue et je tiens à vous remercier de votre présence. Ils ont en moi un coup de main pour les soutenir et j’espère qu’ils réussissent bien dans leurs combats », a déclaré le consul Elías Valdes, qui a reçu un gant signé par les boxeurs présents.

Aarón Silva a également expliqué que la cérémonie du 21 mai aura une cause caritative, et ce sera «que tout ce qui est soulevé par le box-office doit commencer par la construction d’une école dans la Hacienda Nueva Vida, qui, comme vous le savez, est le centre. de contrôle des dépendances et pour que les détenus aient un endroit pour étudier ».

De leur côté, Mariana Juárez et Luis Vidales, se sont montrés motivés pour leurs duels respectifs. Mariana a déclaré qu’elle était prête à se battre à court terme pour le titre mondial.