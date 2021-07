Le conte de fées d’Emma Raducanu à Wimbledon se poursuit alors qu’un Britannique de 18 ans remporte la deuxième semaine du premier Grand Chelem

in

La Grande-Bretagne vient peut-être d’avoir une nouvelle star du tennis alors qu’Emma Raducanu, 18 ans, a réservé sa place au cours de la deuxième semaine de Wimbledon pour ce qui est son premier Grand Chelem.

Son conte de fées s’est poursuivi avec une victoire 6-3 7-5 sur la pro expérimentée Sorana Cirstea sur Court One. La victoire permet à Raducanu d’entrer dans les 16 dernières du simple féminin.

.

Raducanu a battu Vitalia Diatchenko et Marketa Vondrousova au cours des deux premiers tours et a maintenant revendiqué un autre scalp

.

Elle bat Cirstea, 31 ans, devenue professionnelle en 2006

Raducanu, qui attend ses résultats au niveau A, a passé ce test particulier avec brio, avec une série de huit matchs successifs posant les bases d’un après-midi mémorable.

En plus d’une démonstration d’attaque étincelante, où elle a frappé 30 vainqueurs, elle a également fait preuve d’esprit combatif et de ténacité dans le deuxième set, remportant la victoire sur sa troisième balle de match.

Elle devient la plus jeune femme britannique au quatrième tour de SW19 à l’ère ouverte et un rendez-vous sur le court central avec Ajla Tomljanovic l’attend lundi.

Il n’y a aucun moyen que Raducanu ait pensé que sa première semaine à Wimbledon se serait terminée par l’ouverture de Court One au milieu de samedi.

.

Raducanu est né à Toronto mais a grandi à Londres

Mais c’était sa récompense pour des victoires impressionnantes contre Vitalia Diatchenko et Marketa Vondrousova lors des deux premiers tours et elle n’avait pas l’air déplacée sur le court d’exposition.

Précurseur de ce qui allait suivre, elle a forcé des balles de break dans le match d’ouverture du match, que Cirstea a sauvé, avant de retenir l’amour dans son premier jeu de service.

La Roumaine est une joueuse du top 50, battant Victoria Azarenka au tour précédent, et a fléchi ses muscles en réclamant une pause précoce pour prendre une avance de 3-1 après un revers intelligent sur la ligne.

Si elle pensait avoir brisé l’esprit de Raducanu, elle s’était trompée et la Britannique a procédé à huit matchs successifs qui l’ont mise en position de victoire.

.

Raducanu n’avait joué qu’un seul match senior WTA avant ce tournoi mais ressemblait à un pro chevronné samedi

Elle a immédiatement reculé puis a continué à aimer faire 3-3 et il n’y a pas eu de retour en arrière alors qu’elle a démoli Cirstea avec un éventail de vainqueurs offensifs, scellant le premier set avec un brillant lob défensif du revers.

Cela s’est poursuivi dans le deuxième set, se précipitant rapidement vers une avance de 3-0, et à 0-40 sur le jeu de service Cirstea, la ligne d’arrivée était en vue.

Mais le tennis est un sport amusant en ce qui concerne l’élan et un mélange d’erreurs de Raducanu et de gros services a permis à Cirstea de se sortir de sa situation difficile et a changé le teint du deuxième set.

Cirstea a ensuite battu Raducunu et a tenu à nouveau pour égaliser à 3-3, c’est alors que le drame a commencé.

Raducanu a montré le courage de revenir de 0 à 30 pour maintenir le service et arrêter la pourriture avant un match de 14 minutes rempli de tension sur la livraison de Cirstea.

Raducanu a eu ses chances, avec cinq balles de bris et neuf points, mais elle n’a pas pu franchir la ligne.

Le service de Cirstea avait été menacé tout l’après-midi, cependant, et c’était encore la même chose, avec cette fois Raducunu remportant le match à la troisième fois en demandant quand son adversaire lançait un revers dans le filet.

.

Rappelez-vous le nom, Emma Raducanu

Elle a déclaré dans son interview sur le terrain: “Honnêtement, je suis tellement sans voix en ce moment, à la fin, je ne savais pas quelle serait ma réaction si je gagnais et cela vient de se produire, je suis tellement reconnaissante pour tout le soutien que j’ai reçu. eu aujourd’hui.

“Qui aurait pensé, c’est drôle parce qu’au début, quand je faisais mes valises pour entrer dans la bulle, mes parents me disaient:” Tu n’emballes pas trop de kits de match? “.

“Je pense que je vais devoir faire un peu de lessive ce soir, mais je pense qu’ils ont un service de blanchisserie à l’hôtel, donc je vais bien.”