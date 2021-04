Le conte de la servante adaptera-t-il le roman de la suite? La réponse du showrunner pourrait signifier de grandes choses pour Lydia

Les trois premiers épisodes de la saison 4 de The Handmaid’s Tale ont définitivement été déchirants, car nous avons vu June blessée, libre, au pouvoir et capturée. Il est clair que ses actions lors de la finale de la saison dernière ont eu des répercussions mondiales, et le fandom pleure actuellement la perte de personnages de longue date. Quant à tante Lydia, elle ne cesse de donner des coups de pied… parfois littéralement.

The Handmaid’s Tale diffuse de nouveaux épisodes les mercredis sur Hulu. N’oubliez pas de consulter la liste des premières de la mi-saison 2021 pour planifier votre prochaine montre frénétique.