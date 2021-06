Le contenu canadien pourrait être exigé par la loi sur Apple TV+

Un projet de loi controversé adopté au Canada pourrait exiger des services de streaming vidéo comme Apple TV+ pour financer et promouvoir le contenu canadien…

Rapports Bloomberg.

Les législateurs canadiens ont adopté un projet de loi controversé qui vise à réglementer la programmation distribuée par les services de streaming multimédia […]

La législation rédigée par le gouvernement de Justin Trudeau, connue sous le nom de projet de loi C-10, vise à soumettre les géants de la technologie aux mêmes exigences que les diffuseurs traditionnels – obligeant effectivement des entreprises comme Netflix Inc. et TikTok Inc. à financer et promouvoir le contenu canadien. […]

Le gouvernement Trudeau a salué son passage. « Il y a d’autres enjeux que nous devons aborder en matière de diffusion et de création, et nous le ferons », a déclaré le ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, lors du débat final lundi soir. « Le projet de loi C-10 est un premier pas dans cette direction.