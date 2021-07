Le contenu de la bêta ouverte de Back 4 Blood révélé

Une nouvelle bande-annonce ainsi que de nouveaux détails de gameplay pour la bêta ouverte ont été révélés.

Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios ont publié des détails sur la prochaine version bêta de Retour 4 Sang, qui proposera un nouveau mode PvP et plus de contenu de campagne lors de son lancement à partir du 5 août. Ils ont également lancé la dernière bande-annonce du jeu.

L’aspect le plus récent de la bêta ouverte de Back 4 Blood est le mode PvP, surnommé «Swarm», qui opposera deux équipes de quatre dans une série au meilleur des trois, échangeant entre les Ridden infectés et les Nettoyeurs humains. La version bêta proposera deux cartes pour ce mode et présentera six variantes différentes de Ridden : le Bruiser, le Retch, le Hocker, l’Exploder, le Crusher et le Stinger.

Bien que le mode Swarm soit la pièce maîtresse du nouveau contenu présenté dans la version bêta ouverte, il présentera également un nouveau contenu de campagne, un nouveau nettoyeur à jouer, deux cartes coopératives et le hub communal de Fort Hope. Il semble que la version bêta touchera à presque tous les aspects du jeu final dans une certaine mesure.

Back 4 Blood est une sorte de retour aux sources pour Turtle Rock Studios, car c’est un retour au type de jeu qui les a mis sur la carte avec Left 4 Dead. Les campagnes compétitives basées sur les équipes représentent certaines des meilleures expériences multijoueurs lorsque les jeux sont sortis, donc les voir tenter un successeur spirituel a naturellement excité les gens.

La bêta ouverte sera disponible pour Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 et PC le 5 août pour les personnes qui ont précommandé le jeu et durera jusqu’au 9 août. Pour ceux qui ne l’ont pas fait, il y a encore une chance de entrez dans la version bêta ouverte via le site Web de Back 4 Blood du 12 au 16 août. La version bêta prend en charge le jeu croisé et la génération croisée. Le jeu complet sortira le 12 octobre pour Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 et PC.

Pour ceux qui veulent découvrir les différentes éditions du jeu, nous avons ce qu’il vous faut.

Pour ceux qui ont le Game Pass, le jeu apparaîtra le premier jour de service. Et un rappel qu’il s’agit d’une expérience multijoueur en ligne, vous ne pourrez donc pas jouer au jeu hors ligne.