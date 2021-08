Le contenu de Stranger Things doit être retiré de la liste des morts à la lumière du jour

Image : Netflix / Comportement interactif

Behaviour Interactive a publié une annonce sur le site Web de Dead By Daylight et son compte Twitter officiel que tous Choses étrangesLes DLC liés à leur jeu d’horreur de survie à succès ne seront plus disponibles à l’achat à partir du 17 novembre 2021.

Selon le message, les joueurs qui possèdent déjà le contenu de Stranger Things auront toujours accès à leurs achats et, d’ici à cette date du 17 novembre, une vente éclatée – qui commence demain (18 août) – donnera à toutes les parties intéressées une chance de récupérer des personnages et des produits cosmétiques dans le jeu de l’émission Netflix à 50 % de réduction.

Nancy, Steve et The Demogorgon quittent le magasin Dead by Daylight en novembre, mais nous ne sommes pas encore prêts à nous dire au revoir. Participez à leur héritage avant de partir – détails ici : https://t.co/mR2pUJkrOz pic.twitter.com/BMOq1PsE3f – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 16 août 2021

Le lien officiel de Stranger Things a été lancé en 2019 et a présenté deux nouveaux survivants, Steve Harrington et Nancy Wheeler (avec Jonathan Byers ajouté plus tard comme option « skin » pour Steve), un nouveau tueur sous la forme de The Demogorgon, ainsi comme la carte du complexe souterrain du laboratoire national de Hawkins. Selon Behaviour Interactive, tous les personnages et produits cosmétiques resteront pour ceux qui les achètent, mais cette carte du complexe souterrain sera, malheureusement, supprimée définitivement de la rotation.

Aucune raison officielle n’a été donnée pour la fin d’un croisement aussi populaire, bien qu’il semble que les problèmes de licence en soient probablement la cause. Consultez la bande-annonce en bas de la page pour un rappel de ce qui se passe dans The Upside Down en novembre.

Dans une nouvelle légèrement meilleure pour les fans de Dead By Daylight, la suppression d’un lien aussi populaire peut être quelque peu sauvée par la révélation que Behaviour Interactive semble taquiner certains entrants Hellraiser-DLC thématique. Comme l’a rapporté Polygon, le développeur a été occupé à publier des indices cryptiques et une vidéo teaser sur leur YouTube et leurs réseaux sociaux qui indiquent que le légendaire Pinhead lui-même pourrait être en route pour le jeu. La boîte du puzzle a peut-être été ouverte ! Cela rejoindra les propriétés de croisement existantes de Dead By Daylight, y compris Silent Hill contenu.

