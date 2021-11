Le contenu Spider-Man exclusif à PlayStation d’Avengers n’inclura pas de missions d’histoire

L’entrant PlayStation-exclusif Homme araignée DLC pour Les Avengers de Marvel n’inclura aucun contenu narratif, car le développeur Crystal Dynamics choisit plutôt de consacrer du temps à créer des choses que tout le monde peut apprécier.

Comme nous le savons déjà, Spider-Man est exclusif aux plateformes PlayStation et arrive ce mois-ci sur Marvel Avengers aux côtés du raid Klaw.

Mais avant l’arrivée du contenu le 30 novembre, le développeur a annoncé que cette mise à jour n’ajouterait aucun contenu narratif au jeu. Le module complémentaire With Great Power indiquera à la place quel nouveau contenu narratif il y a via des journaux audio et des cinématiques illustrées. Vous débloquerez ces octets d’informations en relevant les défis de la section Avengers Initiative.

Philippe Therien, directeur du gameplay chez Crystal Dynamics, a expliqué à IGN que l’équipe voulait « consacrer nos efforts à un contenu que tout le monde puisse apprécier, nous avons donc choisi de consacrer une grande partie de notre énergie au raid Klaw qui arrive en même temps. «

Il expliqua: « [It was] une simple décision pour nous. Spider-Man peut lire tout le contenu, mais nous publions ensuite un contenu qui est bon sur toutes les plateformes. Vraiment, c’est une décision qui est comme ça depuis le début. »

Cela diffère des mises à jour précédentes que nous avons vues dans le jeu, comme celles impliquant Kate Bishop, Clint Barton et Black Panther, qui viennent avec des cinématiques dédiées et des fils narratifs que vous pouvez jouer pour mieux comprendre la place des héros dans le monde.

Marvel’s Avengers est disponible sur les systèmes PC, Stadia, PlayStation et Xbox. Récemment, Crystal Dynamics a retiré des boosts d’XP du magasin, ce qui les rend accessibles uniquement dans le jeu.