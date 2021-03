Le contenu téléchargeable de la deuxième partie de DOOM Eternal sera dévoilé plus tard cette semaine, la bande-annonce est mise en ligne

Une nouvelle bande-annonce pour DOOM Eternal’s The Ancient Gods – Part Two DLC a été publiée, confirmant qu’un dévoilement complet arrivera plus tard cette semaine.

La deuxième partie de la dernière aventure de The Slayer recevra une « bande-annonce complète » le mercredi 17 mars, offrant, espérons-le, aux joueurs d’autres plates-formes une date de sortie après la notation australienne du mois dernier. On ne sait toujours pas quand le DLC The Ancient Gods arrivera sur Switch, nous devrons donc tous rester patients pour le moment – à moins que la révélation de cette semaine ne partage une date de sortie surprise pour les fans de Nintendo, bien sûr.

Vers la fin de l’année dernière, une lettre partagée par Developer id Software promettait des « extensions de campagne Switch » ainsi que « d’autres ajouts et améliorations généraux » pour 2021. J’espère donc que l’attente d’un nouveau contenu ne sera pas trop longue.

En attendant, si vous n’avez pas encore vérifié le jeu de base, nous vous recommandons certainement de le faire – dans notre examen complet, nous avons dit que voir DOOM Eternal fonctionner sur la minuscule machine portable de Nintendo « n’est rien de moins qu’un miracle ».