Le contenu TikTok arrive sur plus d’écrans via New Deal with Atmosphere

Autre signe de la présence et de la popularité toujours croissantes de TikTok, la plate-forme a annoncé un nouvel accord avec le fournisseur de contenu vidéo Atmosphere, qui verra le contenu TikTok organisé apparaître sur les téléviseurs des restaurants, bars, gymnases, etc., offrant un nouveau potentiel d’exposition pour TikTok créateurs.

Comme indiqué pour la première fois par TechCrunch, Atmosphere fournit du contenu vidéo sous licence et organisé pour les sites commerciaux, avec des clients tels que Westin, Taco Bell et Burger King. Selon l’exemple de clip ci-dessus, Atmosphere réutilise le contenu vidéo d’une gamme de plates-formes, qui comprend également YouTube, puis ajoute sa propre bande-son audio, créant essentiellement un flux de contenu vidéo musical qui renvoie à la plate-forme d’origine.

Et maintenant, les clips TikTok feront partie de cette offre.

Comme expliqué par Atmosphère :

«Dans le cadre d’un partenariat unique en son genre avec TikTok, l’équipe d’experts d’éditeurs de contenu d’Atmosphere organisera des dizaines de milliers de vidéos divertissantes et amusantes de TikTok pour créer une chaîne exclusivement conçue pour le visionnage hors domicile. Travaillant en étroite collaboration pour reproduire la même expérience de téléspectateur qui a fait de TikTok l’une des plateformes de divertissement à la croissance la plus rapide, les deux sociétés ont développé une chaîne qui offre aux téléspectateurs une expérience distinctement TikTok.

Compte tenu de la popularité croissante de TikTok, le partenariat est logique, et il sera intéressant de voir combien de salles d’attente et de lieux utilisent cette nouvelle chaîne TikTok pour divertir leurs clients.

Atmosphere rapporte qu’elle a doublé son empreinte commerciale au cours de la dernière année, son contenu étant désormais diffusé dans plus de 19 000 sites dans le monde. Au total, Atmosphere prétend atteindre plus de 20 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui pourrait donner un nouvel élan à TikTok et inciter davantage d’utilisateurs à se connecter à l’application (notez le code QR dans le clip vidéo) et à devenir des utilisateurs réguliers.

Cela pourrait également, comme indiqué, signifier plus de potentiel d’exposition pour les créateurs de TikTok, facilitant ainsi davantage d’opportunités de renforcer leur présence via de courts clips vidéo, avec la poignée de chaque utilisateur incluse dans l’affichage vidéo. Il est peu probable que ce soit un contributeur majeur à leur succès global à cet égard, mais c’est un autre attrait pour les créateurs professionnels, avec le potentiel supplémentaire d’être présenté dans plus d’endroits et d’atteindre un public plus large via l’application.

L’accord renforcera également l’ancrage de TikTok en tant que chaîne de divertissement clé, reconnaissant essentiellement sa présence croissante dans les médias au sens large et la conscience sociale. De nos jours, TikTok est aussi omniprésent que Twitter ou Instagram, et comme de plus en plus de jeunes utilisateurs, en particulier, passent plus de temps dans l’application, il est en effet en train de devenir un véritable rival d’Instagram, et potentiellement de Facebook, dans l’espace des médias sociaux.

Il reste encore du chemin à parcourir sur ce front, et TikTok doit encore établir un système de partage des revenus plus équitable et plus rentable pour ses principaux créateurs. Mais l’accord Atmosphere marque une nouvelle étape dans l’essor de l’application.