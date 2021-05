Le contexte de la rumeur d’intérêt du Bayern Munich pour Achraf Hakimi de l’Inter Milan

Selon le rapport Sport1 Florian Plettenberg, le Bayern Munich a en fait enquêté sur Achraf Hakimi de l’Inter Milan l’été dernier, mais n’était pas prêt à payer le prix demandé au joueur.

Nous avons vu mardi des informations selon lesquelles les Bavarois envisageaient une autre course à Hakimi, mais l’Inter Milan n’est pas disposé à se séparer de l’un de ses principaux acteurs. Selon Plettenberg, Hakimi coûterait à tous les prétendants 45 millions d’euros ou plus. Cependant, Plettenberg a également déclaré que le Bayern Munich n’avait fait aucune offre initiale:

Mise à jour #Hakimi: Il était trop cher 2020. #FCBayern était intéressé. Après cette saison, il coûterait plus de 45 millions d’euros. AH n’a pas de clause de libération. Il n’y a pas non plus d’offre de #FCBayern jusqu’à présent. Mais: Pour un joueur du côté droit, FCB veut investir. Sarr devrait donc être vendu. @ SPORT1

– Florian Plettenberg (@Plettigoal) 5 mai 2021