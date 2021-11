Le contournement de l’ETF Bitcoin Spot de VanEck renforce la perspective de la SEC sur les crypto-monnaies

Bitcoin (BTC) a connu une course de prix impressionnante depuis l’annonce de l’approbation par la Securities and Exchange Commission des États-Unis du fonds négocié en bourse (ETF) à terme Bitcoin ProShares début octobre, atteignant un nouveau record de plus de 69 000 $ en novembre. 10, selon les données de TradingView.

Cependant, les chiens de garde financiers ont aigri l’ambiance en rejetant la proposition de VanEck pour un ETF au comptant le 12 novembre, qui a déclenché la chute du prix de la crypto-monnaie phare à un plus bas de 30 jours de 55 705 $ le 19 novembre. il se négocie dans la fourchette de 56 000 $ au moment de la rédaction.

Un ETF est une classe de sécurité qui suit un actif ou un panier d’actifs, dans ce cas Bitcoin, et peut être négocié en bourse comme n’importe quelle autre action. L’ETF BTC de Proshares a été le premier ETF à obtenir l’approbation de la SEC après que plus de 20 demandes aient été soumises aux régulateurs financiers dans le passé.

Jan van Eck, PDG de VanEck, était mécontent du rejet de l’ETF de son entreprise.

Nous sommes déçus de la mise à jour d’aujourd’hui de la SEC qui a rejeté l’approbation de notre ETF bitcoin physique. Nous pensons que les investisseurs devraient être en mesure d’obtenir une exposition au #BTC via un fonds réglementé et qu’une structure d’ETF sans contrats à terme est l’approche supérieure. @tyler @gaborgurbacs – Jan van Eck (@ JanvanEck3) 12 novembre 2021

La différence entre les ETF Bitcoin approuvés qui sont actuellement négociés sur diverses bourses américaines, telles que le Nasdaq ou le CBOE, et l’ETF Bitcoin rejeté par VanEck, est que la proposition d’ETF VanEck était pour un ETF au comptant, et les ETF approuvés sont tous ETF à terme.

Van Eck a déclaré qu’un ETF au comptant est la meilleure option, en tweetant: « Nous pensons que les investisseurs devraient pouvoir obtenir une exposition #BTC via un fonds réglementé et qu’une structure d’ETF non à terme est l’approche supérieure. »

Le président de la SEC, Gary Gensler, a précédemment exprimé son soutien aux ETF BTC basés sur des contrats à terme plutôt que sur des prix. Dans la décision officielle de rejeter la demande d’ETF de VanEck, la SEC a déclaré que le produit ne répondait pas à l’exigence « que les règles d’une bourse nationale soient » conçues pour empêcher les actes et pratiques frauduleux et manipulateurs « et » pour protéger les investisseurs et l’intérêt public . ‘ »

Les contrats à terme sont souvent un produit à risque plus élevé

Cependant, il se pourrait que les régulateurs financiers aux États-Unis, en rejetant l’ETF VanEck Spot, aient lancé un produit plus risqué sur les investisseurs mêmes qu’il prétend protéger car il permet à l’argent institutionnel de Wall Street de tirer parti des mouvements de prix du Bitcoin.

Un contrat à terme donne au titulaire ou à l’acheteur du contrat l’obligation d’acheter l’actif sous-jacent et au souscripteur ou au vendeur du contrat l’obligation de vendre et de livrer l’actif à un prix spécifié à une date future spécifiée, à moins que le titulaire ne clôture sa position avant. jusqu’à la date de péremption.

Combinés à des options, ces instruments financiers sont souvent utilisés pour couvrir d’autres positions du portefeuille de l’investisseur ou pour profiter de la pure spéculation sans avoir besoin d’acheter l’actif sous-jacent. Ces marchés sont souvent dominés par des investisseurs institutionnels qui disposent de beaucoup d’argent pour amortir les pertes de leur portefeuille.

Bien que les contrats à terme ne puissent être utilisés que pour minimiser le risque pour le profil d’un investisseur, ils deviennent plus risqués en utilisant l’effet de levier sur les marchés à terme. L’effet de levier est la capacité d’utiliser des fonds empruntés et/ou de la dette comme capital de négociation sur le marché pour amplifier les rendements d’une position. Essentiellement, les investisseurs l’utilisent pour multiplier leur pouvoir d’achat sur les marchés.

En relation: Les vents inflationnistes du monde entier saisissent un changement radical pour Bitcoin

Bien que l’effet de levier existe également sur les marchés au comptant, son impact est nettement moindre. Cependant, avec les contrats à terme, l’effet de levier peut atteindre 95 %, ce qui signifie qu’un investisseur peut facilement acheter un contrat d’options avec 5 % du capital requis et emprunter le reste. Cela signifie que toute petite fluctuation du prix de l’actif sous-jacent aura un impact important sur le contrat, entraînant un appel de marge pour les investisseurs en raison des liquidations forcées de contrats à terme.

Un appel de marge est un scénario dans lequel la valeur des marges de l’investisseur est tombée en dessous du montant requis par la bourse ou le courtier. Cela oblige les investisseurs à déposer un montant appelé marge de maintien dans le compte pour le reconstituer jusqu’à la valeur minimale autorisée. Cela pourrait également amener les investisseurs à vendre d’autres actifs de leur portefeuille pour compenser ce montant.

Il est important de noter que ces risques inhérents aux contrats à terme n’ont rien à voir avec la nature des produits sous-jacents, mais avec la méthodologie par laquelle les contrats à terme sont négociés sur les marchés financiers. Du Jun, co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie Huobi Global, s’est entretenu avec Cointelegraph au sujet de la décision de la SEC :

« Compte tenu de la situation actuelle, les ETF à terme peuvent être la meilleure option acceptée par la SEC. Il est vrai que les ETF à terme ont tendance à être complexes avec un profil de risque plus élevé, mais les ETF à terme ont certaines caractéristiques qui répondent à la demande de la SEC. »

Jun pense que les régulateurs n’ont pas encore compris le processus de fixation du prix au comptant du BTC, ce qui les amène à penser que le prix est vulnérable à la manipulation ; par conséquent, les futurs ETF non liés directement à la BTC offriraient une meilleure protection aux investisseurs.

De plus, les ETF à terme offrent aux investisseurs la possibilité d’être à la fois long et court sur le BTC, couvrant ainsi leurs actifs BTC plutôt que de détenir des unités avec du BTC adossé physiquement.

Antoni Trenchev, co-fondateur de la plateforme de trading de crypto-monnaie Nexo, a déclaré à Cointelegraph : « La SEC ne semble pas prête à autoriser les ETF au comptant pour le moment. J’ai le pressentiment que cela se produira dans un avenir proche, dès que les régulateurs américains feront confiance à leurs politiques et au traitement de Bitcoin et d’autres actifs numériques. d’avoir une variété d’options à sa disposition.

Il a souligné l’hésitation de la SEC à prendre des risques, déclarant : « Ils ne sont tout simplement pas disposés à prendre des risques, ce qui en soi est louable compte tenu de la forte pression des investisseurs désireux de détenir des ETF en espèces aux États-Unis.

Cependant, tous les acteurs du marché n’ont pas une vision positive de l’approche de la SEC. Marie Tatibouet, directrice du marketing à l’échange crypto Gate.io, a déclaré à Cointelegraph : « Il a fallu environ quatre ans à la SEC américaine pour comprendre comment fonctionne un ETF à terme BTC. Il leur faudra probablement encore deux à trois ans pour comprendre les ETF cash. »

Tatibouet a déclaré que puisque les contrats à terme BTC ne sont pas directement liés au prix du Bitcoin mais au prix des contrats à terme Bitcoin, dont les prix sont « beaucoup plus faciles » à manipuler que les prix au comptant, cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les ETF à terme approuvés par la SEC .

Le Canada soutient les FNB au comptant

Alors que la communauté a célébré le lancement des ETF à terme Bitcoin aux États-Unis comme un tournant pour la classe d’actifs de crypto-monnaie, ce n’était pas le premier pays à autoriser les ETF liés à la crypto-monnaie. Le voisin amical des États-Unis, le Canada, a négocié des ETF Bitcoin sur diverses bourses pendant la majeure partie de cette année.

Le Canada a vu le lancement du premier FNB Bitcoin en Amérique du Nord, le FNB Purpose Bitcoin, en février de cette année. Il s’agit d’un ETF Bitcoin spot soutenu physiquement qui a connu du succès depuis son lancement. Evolve Investments a également lancé l’ETF Evolve Bitcoin peu de temps après, qui est également un ETF au comptant. Les ETF Purpose Bitcoin et les ETF Evolve Bitcoin ont actuellement respectivement 1,4 milliard de dollars et 203 millions de dollars d’actifs sous gestion. Les sociétés à l’origine de ces ETF ont également lancé des ETF basés sur Ether (ETH) suite au succès de leurs ETF Bitcoin.

Connexes : Pourquoi maintenant ? La SEC a mis huit ans pour autoriser un ETF Bitcoin aux États-Unis.

Trenchev de Nexos a déclaré : « Vous pourriez considérer le Canada comme le El Salvador des FNB au comptant BTC. Ils sont disponibles là-bas depuis un certain temps maintenant et les choses semblent fonctionner. C’est toujours un avantage d’avoir des exemples à regarder, quel que soit leur succès ou leur échec, et je suis sûr que ce sera le cas lorsqu’il s’agira de repérer les ETF aux États-Unis. »

Jun a noté les différences dans le paysage juridique aux États-Unis et au Canada, déclarant que « l’environnement réglementaire du Canada est plus flexible et le Canada est plus axé sur l’innovation. Il ose souvent diriger l’innovation financière, comme les premiers ETF modernes en 1990 et le premier lancement d’ETF cannabis en 2017. Mais l’environnement réglementaire sur le marché américain est beaucoup plus strict.

Offrant une nouvelle perspective sur la question, le trader légendaire Peter Brandt s’est adressé à Twitter pour mentionner comment les maximalistes de BTC devraient s’opposer aux ETF et les détecter pleinement.

À mon avis, les maximalistes de #Bitcoin devraient s’opposer aux ETF au comptant $ BTC aux États-Unis L’histoire de la réserve de valeur de Bitcoin repose sur sa rareté et même certaines difficultés à acheter. N’encourageons pas Wall Street gourmand et affamé de nourriture à transformer BTC en un actif de distributeur automatique.

Dites NON aux ETF – Peter Brandt (@PeterLBrandt) 13 novembre 2021

On peut se demander si les ETF soutiendront la croissance du BTC en tant qu’actif à long terme de la manière initialement envisagée, et il est indéniable que les développements des ETF crypto ont un impact majeur sur le sentiment du marché et donc à terme sur le prix du Bitcoin. , qui est au cœur de toute la discussion en question.