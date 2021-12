Le contrat contient de nouvelles chansons de Dr. Dre

Rockstar Games a sorti sa nouvelle version de Grand Theft Auto, GTA Online : le contrat, et il comporte six nouveaux Dr. Dre chansons, a confirmé un représentant de Rockstar Games à Pitchfork.

Le représentant a également confirmé que GTA Online inclut les collaborations de Dre avec Eminem (« Gospel »), Nipsey Hussle et Ty Dolla $ign (« Diamond Mind »), Snoop Dogg et Anderson .Paak (« ETA »), et Rick Ross et Anderson .Paak (« La route panoramique »). Le jeu propose également deux nouvelles coupes solo de Dre, intitulées « Falling Up » et « Black Privilege ». Il n’est actuellement pas prévu que les chansons soient diffusées sur les services de streaming.

« Perdu dans la mêlée alors qu’il se rendait à Cayo Perico l’année dernière, il s’avère que le téléphone du Dr Dre n’a pas seulement disparu, il est entre de mauvaises mains. Non seulement cela, mais le téléphone contient également la propriété la plus en vogue de la ville : une nouvelle musique inédite du Dr Dre lui-même », lit-on dans un communiqué.

En septembre, Le Dr Dre s’est rendu sur Instagram pour laisser tomber des nouvelles massives. Jour de Dre aura lieu le 13 février 2022 au SoFi Stadium Stadium à Inglewood, en Californie. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, et Kendrick Lamar se produira au Super Bowl LVI 2022.

L’émission devrait être produite par Roc Nation de Jay-Z et présentée par Pepsi en collaboration avec la NFL et la NBC. Concernant l’énorme annonce, Dre a déclaré : « Je suis extrêmement heureux de partager la scène avec mes amis pour le #PepsiHalftime Show. Cela présentera la prochaine saga de ma carrière… Plus grande et meilleure que jamais !!!”

La nouvelle est arrivée à un moment excitant pour Dre. De retour en juin, il a été révélé que Warner Brossigné pour distribuer What’s Going On, un biopic sur le légendaire chanteur de soul Marvin Gaye qu’Allen Hughes réalisera et produira avec Dre, Jimmy Iovine et Andrew Lazar.

Le studio a acquis le scénario du poète-dramaturge Marcus Gardley (il a écrit la comédie musicale The Color Purple pour WB) et la succession du chanteur et Motown font partie de l’accord, il y aura donc des droits d’utilisation de toutes les chansons signature de Gaye. Cela portera enfin à l’écran l’histoire du chanteur, après de nombreuses tentatives précédentes de différents cinéastes qui ont échoué ou n’ont pas obtenu les droits nécessaires.

