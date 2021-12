Le contrat de GTA Online présente Dr. Dre, Tedium

Image : Jeux Rockstar

La dernière mise à jour de Grand Theft Auto Online, The Contract, est un excellent rappel du temps qui s’est écoulé depuis la sortie de GTA V en 2013. Aujourd’hui, plus de huit ans plus tard, Franklin est un homme plus âgé et plus riche qui dirige une entreprise de Los Santos dédiée à aider les riches et les célébrités à résoudre leurs problèmes. Et il a besoin de votre aide pour aider son premier gros client, le Dr Dre, à retrouver son téléphone perdu. Mais préparez-vous à des problèmes qui pourraient faire dérailler votre plaisir, car bien que GTA Online se déroule dans le présent, il s’agit toujours d’un jeu vieillissant avec des problèmes très frustrants qui correspondent à son statut de presque dix ans.

Depuis la mise à jour de Gunrunning vers 2017, GTA Online a cessé d’être une préquelle et est plutôt devenu un récit qui continue de croître, chaque nouvelle mise à jour avançant dans le temps. C’est ainsi qu’en 2021, Franklin a huit ans de plus et, grâce à ses braquages ​​réussis et son sale boulot dans GTA V, un homme beaucoup plus riche.

C’est fou de penser à tout ce qui s’est passé depuis 2013, votre personnage de GTA Online étant devenu l’un des criminels les plus riches et les plus puissants de toute la ville. Même Lamar, qui s’est également installé dans la gestion de sa propre entreprise, mentionne dans une première cinématique de contrat qu’il se souvient de votre première venue. Lamar est la seule raison pour laquelle l’un de nos personnages de GTA Online est même à Los Santos. Voir un Lamar et Franklin plus âgés vivre, sortir et interagir est vraiment l’une des meilleures choses de cette mise à jour, avec les cinématiques mettant en vedette l’écriture et l’action aussi bonnes, voire meilleures, que tout ce qui a été vu dans GTA V de 2013.

Mais la grande star de The Contract de GTA Online est Dr. Dre. Ce n’est pas la première apparition du rappeur légendaire dans le jeu, car il a fait une brève apparition dans la mise à jour Cayo Perico Heist de l’année dernière. Cependant, cette fois-ci, Dre est un joueur vedette, apparaissant dans de nombreuses cinématiques et appels téléphoniques. En fait, toute la configuration de The Contract est construite autour de Franklin et de votre personnage de GTA Online aidant Dre à trouver ce téléphone volé rempli de musique nouvelle et inachevée, dont vous pouvez entendre certaines dans le jeu. Oui, ils sont diffusés exclusivement dans cette mise à jour de GTA Online.

Comme c’est souvent le cas lors du démarrage d’une nouvelle extension dans GTA Online, vous devrez acheter une nouvelle entreprise, cette fois une « agence de solutions de célébrités ». À ce stade, la plupart des gens ont probablement les 2 millions de dollars nécessaires pour se lancer dans le nouveau contenu de la mise à jour, mais les frais d’entrée sont quelque chose à garder à l’esprit si vous revenez sur GTA Online pour la première fois depuis des années juste pour vérifier les missions et la nouvelle musique de Dr. Dre.

Une fois que vous aurez acheté une agence, vous pourrez participer à des contrats de base pour des personnes riches mais pas très célèbres, comme des PDG de logiciels et des avocats très bien payés. La plupart de ces missions sont des trucs assez standard de GTA, vous obligeant à conduire quelqu’un quelque part, à voler quelque chose pour votre client ou à vous rendre dans une zone pour tuer des gens. Aucun n’est trop difficile ou prend trop de temps, mais ils n’impliquent pas non plus Dre ou Lamar, ils ne sont donc pas aussi amusants à jouer. Même ainsi, vous devrez en terminer quelques-uns pour vous lancer dans la série de quêtes principale de Dre, qui est une phrase que je ne m’attendais pas à écrire de ma vie.

Par rapport aux contrats aléatoires, les missions de Dre sont généralement plus complexes et amusantes. Une première mission vous a amené, Franklin et vous, à réquisitionner des voiturettes de golf pour chasser et intimider les golfeurs agaçants qui ont énervé Dre sur les liens locaux. Une autre mission implique que les familles Ballas et Grove Street se réunissent pour aider le célèbre rappeur, et vous combattez un gang rival sur certains de ses morceaux inédits. Si vous avez joué à GTA San Andreas ou à GTA V, vous savez bien que ces deux gangs (ne) se mélangent pas, alors les voir se réunir pour aider Dre est un moment amusant.

Capture d’écran : Jeux Rockstar

Ce qui est frustrant, c’est que tout ce nouveau contenu d’histoire sympa ne se trouve pas dans une extension pour un seul joueur, mais plutôt dans une mise à jour GTA Online. Cela signifie donc que vous devez supporter ses conneries vieillissantes.

Pour commencer, j’ai eu quelques problèmes juste pour obtenir une mission à charger et à jouer. Au lieu de cela, je suis resté coincé dans les fameux écrans de chargement du jeu. Une autre chose ennuyeuse est que tous ces nouveaux contrats qui alimentent la série de quêtes du Dr Dre (il y a encore cette phrase…) ne peuvent être entrepris que lors d’une session publique en tant que PDG. Cependant, dans les sessions publiques de GTA Online, seul un certain nombre de joueurs peuvent être PDG à un moment donné, j’ai donc passé beaucoup trop de temps à passer d’un lobby aléatoire à un lobby aléatoire à essayer d’en trouver un qui n’était pas rempli d’autres psychopathes exécutifs. Et même lorsque j’avais terminé les contrats, parfois la prochaine mission de Dre ne tombait pas. J’ai attendu près d’une heure hier soir pour que le prochain chapitre de la saga Dre se débloque avant d’abandonner et d’aller me coucher.

Bien sûr, si vous avez joué à GTA Online, rien de tout cela n’est une nouvelle. Mais alors que nous entrons en 2022, il devient de plus en plus difficile d’ignorer toute cette merde archaïque. Même si les nouvelles mises à jour sont géniales, et les dernières l’ont été, si je ne peux pas les jouer, est-ce important ?

Peut-être que GTA Online passera à la PS5 et à la Xbox Series X l’année prochaine aidera, mais je ne retiens pas mon souffle. Et même si cette mise à jour a apporté de très bons changements de qualité de vie, comme limiter la fréquence à laquelle les caractères vous envoient des SMS et réduire les factures de maintenance des propriétés, les plus gros problèmes de GTA Online semblent trop anciens et liés à ce stade pour être résolus. Mais avec GTA 6 rien qu’un rêve lointain et lointain à ce stade, il est probable que je jouerai à GTA Online pendant, à tout le moins, quelques années de plus. Si les futures mises à jour continuent d’être aussi bonnes, je serai à la fois heureux de revenir en ligne et constamment frustré par la lutte contre le code ancien juste pour découvrir la dernière extension.