Le contrat de Lewis Hamilton parle de “bien avancer”

Après les pourparlers retardés de l’année dernière, Lewis Hamilton pourrait conclure un nouvel accord avec Mercedes avant les vacances d’été du mois d’août.

Malgré tous les signes indiquant que Hamilton re-signera avec Mercedes pour le championnat 2021, une année au cours de laquelle il poursuivrait un huitième titre mondial record, l’accord du Britannique n’a été confirmé qu’en février de cette année.

Entre la décision de la Formule 1 de reporter la saison 2020 en raison de la pandémie, sa course pour un septième titre et à la fois le pilote et son patron d’équipe, Toto Wolff, tombant malade, Hamilton a finalement parlé avec Wolff en décembre de rester.

Compte tenu des contraintes de temps, le conducteur n’a signé qu’une prolongation d’un an, ce qui signifie une fois de plus qu’il doit s’asseoir avec Wolff pour régler son avenir.

La bonne nouvelle pour les fans de Mercedes est que cette fois, ils ne seront pas laissés en haleine.

“Tout avance bien et semble être réglé avant les vacances d’été”, a déclaré au Daily Mail une “source proche des négociations”.

Le nouveau contrat serait un contrat de deux ans d’une valeur de 30 millions de livres sterling par saison.

Mais si Hamilton reste chez Mercedes est, du moins selon Wolff, presque une évidence, son coéquipier n’a pas encore été décidé.

Alors que l’on pense de plus en plus que ce sera George Russell, Wolff insiste sur le fait que Valtteri Bottas n’est pas hors de la course.

“Nous devons évaluer la situation pour l’avenir”, a déclaré Wolff. « Valtteri a eu de très bons week-ends, mais il a également eu des week-ends libres.

« Nous devons juste les minimiser, puis nous prendrons une décision. »

Quant à Russell, il n’a pas encore rencontré son équipe actuelle Williams ou Mercedes pour parler de l’avenir.

Aucune discussion n’a commencé, juste course par course », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Le moment venu, nous commencerons à discuter avec moi-même et mes managers et avec n’importe quelle autre partie. Évidemment Mercedes me gère, donc comme je l’ai dit la semaine dernière, je suis juste excité, course par course, avec impatience l’avenir évidemment.

“Mais je suis convaincu que je resterai en F1 l’année prochaine, ce qui ne me pose aucun problème et me permet simplement d’aller là-bas et d’essayer de faire de mon mieux semaine après semaine, ce qui est un sentiment vraiment agréable à avoir, ne pas avoir de soucis [in] cet égard.

Russell et Bottas attendraient tous deux que Mercedes finalise la place de Hamilton dans l’équipe.

“La situation de Lewis doit être résolue avant qu’une décision ne soit prise à ce sujet”, a ajouté la source de DM.

