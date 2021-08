Le contrat de Virgil van Dijk prolongé par Liverpool

Liverpool a obtenu une prolongation de contrat avec Virgil van Dijk. Van Dijk a engagé son avenir à long terme dans le club du Merseyside, en signant jusqu’à l’été 2025.

Virgil van Dijk prolonge son contrat avec Liverpool

𝗕𝗜𝗚 𝗩𝗜𝗥𝗚 ✊@VirgilvDijk a signé aujourd’hui un nouveau contrat à long terme avec les Reds 🙌 – Liverpool FC (@LFC) 13 août 2021

Contrat Virgil van Dijk : leader et légende de Liverpool

Van Dijk a signé pour Liverpool depuis Southampton en janvier 2018 et est depuis un pilier de Jürgen Klopp. Jusqu’à présent, Van Dijk a mené l’équipe à la gloire de la Ligue des champions en 2019, battant Tottenham Hotspur 2-0 en finale. Il a également joué un rôle fondamental dans la victoire de Liverpool en Premier League en 2020; le premier du club. La nouvelle que Van Dijk prolonge son contrat avec Liverpool jusqu’en 2025 sera bien accueillie par les supporters.

La saison dernière, une blessure à Van Dijk lors du derby du Merseyside en octobre 2020 l’a tenu à l’écart pour le reste de la campagne. Sans Van Dijk, défensivement, Liverpool a été perdu. Maintenant, alors qu’il se prépare pour sa saison de retour, les attentes envers lui sont élevées. Son partenaire d’arrière central, Joe Gomez, revient également de blessure et sera prêt pour le retour de la saison. Van Dijk et Gomez sont tous deux en lice pour le match contre Norwich City le 14 août 2021.

Les attentes de la saison de Liverpool

Après sa première saison sans trophée en trois ans, Liverpool cherchera à recommencer à remporter l’argenterie cette saison. Ayant appris de sa saison marquée par les blessures, Liverpool a recruté un défenseur à Ibrahima Konaté du RB Leipzig pour 35 millions d’euros. Il sera intéressant de voir à quel point le joueur de 22 ans joue cette saison avec Gomez et Van Dijk de retour dans le mix.

Liverpool sera heureux qu’une figure expérimentée de Van Dijk ait engagé son avenir dans le club. Son compatriote, Georginio Wijnaldum, a quitté le club pour le Paris Saint-Germain plus tôt cet été. Le transfert était attendu depuis longtemps, mais quitte toujours les vestiaires sans l’un de leurs principaux joueurs. Le renouvellement de Van Dijk donne donc un coup de pouce au club; le capitaine néerlandais espère une saison sans blessure cette fois-ci.

Fier de prolonger le séjour à Anfield

Van Dijk a déclaré à Liverpoolfc.com : « Incroyable. C’est quelque chose dont je suis très fier, dont je suis très fier, dont ma femme et mes enfants sont très fiers et évidemment mon agence.

« Tout le travail acharné que nous avons fourni jusqu’à présent se poursuit et j’attends avec impatience ce que l’avenir nous réserve avec Liverpool. Je suis ravi, très heureux et fier.

“Depuis le premier jour, lorsque j’ai rejoint le club, j’ai ressenti une telle appréciation de la part des fans, de mes coéquipiers et du personnel, que je pourrais être un membre très important de ce club de football”, a-t-il ajouté.

«Ça se passe bien; Malheureusement, la saison dernière pour moi personnellement a été une saison à oublier, à apprendre et à emporter avec moi, mais j’ai apprécié mon séjour ici et je continuerai à en profiter au cours des deux prochaines années avec vous tous.

“Je me sens bien. De toute évidence [they were] matchs amicaux, vous améliorez votre condition physique de match, répétez les choses encore et encore.

«Je sens que je suis prêt pour le week-end, alors nous verrons ce que le manager décidera. Cela va être une atmosphère et un état d’esprit totalement différents pour moi personnellement aussi. C’est quelque chose pour lequel nous nous battons, pour les points, et j’espère que nous pourrons en tirer un résultat positif. »

