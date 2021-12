Le contrat intelligent de Shiba Robinhood a été audité et répertorié sur Pancakeswap

Shiba Robinhood, un projet de mème décentralisé destiné à devenir un écosystème dynamique, a terminé son audit de contrat intelligent et est répertorié sur Pancakeswap.

Le code a été examiné et approuvé par TechRate, un leader de la sécurité DeFi et des audits de contrats intelligents. Shiba Robinhood (RSHIB) se prépare maintenant pour sa sortie tant attendue le 8 décembre 2021.

Le projet est basé sur l’émanation héroïque légendaire du folklore anglais centrée sur Robin Hood, un archer et épéiste talentueux qui s’est battu pour les droits du peuple.

Robin Hood est devenu synonyme de lutte contre la tyrannie ; le personnage héroïque est entré dans la littérature et le cinéma modernes pour son héroïsme en libérant les gens ordinaires des griffes des oppresseurs.

Comme Robin Hood, les investisseurs de Shiba Robinhood peuvent jouer le rôle de véritables vengeurs du monde de la cryptographie en achetant et en détenant RSHIB, le jeton NFT et DeFi du projet. La pièce meme avec utilité est inspirée de l’histoire de Robinhood et de ses actes héroïques. Ses créateurs ont entrepris de créer le prochain grand écosystème NFT / DeFi pour le peuple.

La prévente RSHIB se déroule avec succès chez Cointool.

L’équipe de développement de Shiba Robinhood a organisé avec succès un événement de pré-vente qui offre aux passionnés de crypto du monde entier une occasion en or d’acheter RSHIB, un jeton conçu par le peuple, pour le peuple.

La vente a commencé le 30 octobre à 19 h 16 (UTC), offrant aux investisseurs potentiels 500 000 000 000 000 de RSHIB à un taux d’actualisation et une capitalisation boursière initiale estimée à 130 660 799 $.

La vente est toujours active sur CoinTool, avec 54% des liquidités bloquées dans Panckaswap jusqu’à 1000 jours pour protéger les investisseurs d’un coup dur. Tous les jetons invendus seront brûlés, maintenant l’état déflationniste du RSHIB et le potentiel de lancement sur la lune.

Un guide sur la façon d’acheter RSHIB

Les investisseurs à la recherche d’un jeton meme utile avec un potentiel de hausse énorme peuvent rejoindre la communauté dynamique RSHIB sur le chemin de la lune en quelques étapes faciles.

Tout d’abord, ils doivent télécharger le navigateur TrustWallet ou Metamask Dapp sur leur ordinateur de bureau ou leur appareil mobile et ajouter BNB comme jeton personnalisé. Ils doivent ensuite ouvrir le lien Shiba RobinHood dans TrustWallet / Metamask et configurer BSC avant d’approuver l’achat.

Actuellement, les utilisateurs ne peuvent pré-acheter RSHIB que sur CoinTool. Pour obtenir les dernières informations sur la façon d’obtenir RSHIB, rejoignez le groupe AMA officiel du projet sur Telegram.

À propos de RSHIB

L’équipe RSHIB est motivée par l’histoire de Robinhood et les actes héroïques pour libérer les gens de la tyrannie. Votre objectif est de propulser le jeton sur la lune par X-Mas avec le soutien de la communauté.

Les fans de crypto-monnaie peuvent partager toutes les photos et gifs liés aux mèmes RSHIB sur les réseaux sociaux, permettant aux nouveaux investisseurs d’accéder à toutes les informations pertinentes sur la nouvelle devise. Un fort soutien de la communauté aidera le projet et son jeton à prendre son envol et à devenir la prochaine crypto à atterrir sur la lune.

Shiba Robinhood a une excellente tokenomics qui redistribue les frais de 3% de toutes les transactions aux détenteurs fidèles de tokens. Le protocole propose également aux fans de NFT des objets de collection originaux basés sur la célèbre icône de Robin des Bois. Les amateurs de NFT peuvent acheter des illustrations numériques originales et rares de Robin Hood à info@shibarobinhood.com.

Les sponsors du projet prévoient de répertorier RSHIB dans les meilleurs DEX et CEX après la pré-vente et le lancement le 8 décembre 2021. Pour vous connecter avec la communauté croissante de Shiba Robinhood et rester au courant des derniers développements, voir Telegram, Twitter et Github de le projet. pages.