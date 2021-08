Le contrat pour la production d’AK-203 attend la signature du MoD

in

Cette coentreprise comprend l’Ordnance Factory Board (OFB) (50,5 %), la Kalashnikov Concern (42 %) et Rosoboronexport (7,5 %).

Pour la fabrication des fusils AK-203 de 7,62×39 mm, Rosoboronexport a soumis ses propositions à Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL), une joint-venture russo-indienne. Et, à son tour, la coentreprise a préparé un contrat, qui est en attente de signature par le ministère indien de la Défense, a confirmé à Financial Express Online un haut responsable de la société Rosoboronexport.

Cette coentreprise comprend l’Ordnance Factory Board (OFB) (50,5 %), la Kalashnikov Concern (42 %) et Rosoboronexport (7,5 %).

“Nous sommes prêts à fournir des équipements, former des spécialistes indiens et effectuer la mise en service à Ordnance Factory basée à Korwa (UP) immédiatement après la signature du contrat”, a déclaré l’officier cité ci-dessus.

Les filiales de Rostec Rosoboronexport et Kalashnikov et l’Ordnance Factory Board de l’Inde prévoient de produire des fusils d’assaut Kalachnikov avec une localisation finale à 100 % en Inde.

Ce fusil est exposé à l’exposition Army 2021 en cours en Russie.

Le coût du fusil reste toujours un problème, bien que, selon les rapports, toutes les préoccupations liées au coût et à d’autres problèmes aient été résolues. Le coût global de chaque carabine comprend le coût de mise en place de l’unité de fabrication ainsi que le transfert de technologie.

L’AK-203 – un fusil de calibre 7,62×39 mm, est un dérivé du plus populaire AK-47 et il est utilisé non seulement par les militaires du monde entier, mais plusieurs groupes terroristes préfèrent ce fusil depuis 1949.

Le Premier ministre Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine avaient tous deux conclu un accord pour mettre en place l’usine de fabrication des fusils Kalachnikov en Inde en 2018.

Commerce militaire indo-russe

Au cours des trois dernières années, le commerce militaire entre les deux pays a atteint 15 milliards de dollars.

C’est ce qu’a déclaré Victor N Kladov, responsable de la coopération internationale et de la politique régionale de Rostec State Corporation lors de l’exposition Army 2021 en Russie. Une importante délégation officielle vient de ce pays pour assister à l’exposition et rencontrer de hauts responsables.

Quels sont les contrats d’une valeur de 15 milliards de dollars ?

Malgré les sanctions américaines contre la Russie, le commerce militaire bilatéral entre les deux pays a atteint 15 milliards de dollars en trois ans depuis 2018. Cela comprend 5,2 milliards de dollars pour le système de défense aérienne S400 Triumf qui a été encré en 2018.

La location du troisième sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire Chakra III et le contrat de 3 milliards de dollars ont été signés en 2019.

Et plusieurs autres achats d’urgence ont été effectués depuis 2018.

Exigences de l’armée indienne

L’armée indienne a un besoin urgent de deux fusils différents – un fusil d’assaut léger et un fusil qui a une cadence de tir élevée et peut être utilisé pour garder les longues étendues de frontières proches de la Chine et du Pakistan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.