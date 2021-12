Le contrat USC de Lincoln Riley pourrait être le plus important de l’histoire du sport

Je ne pensais pas qu’il y aurait un moment où je trouverais quelqu’un qui bat Bobby Bonilla pour le plus grand contrat dans le sport, mais nous y sommes. Les fans de l’Oklahoma traversent vraiment cette épreuve avec Lincoln Riley écoutant pour le sud de la Californie, et bénissent leurs cœurs, mais mon Dieu, Lincoln a-t-il mis l’USC à l’arrêt en sortant.

Régalez-vous les yeux à ce sujet.

Détails du contrat Lincoln Riley USC (non confirmé; mieux que je puisse faire):

– 110 millions de dollars

– USC achetant ses deux maisons à Norman pour 500 000 $ de plus que demandé (bonus de 1 million de dollars)

– Acheter une maison de 6 millions de dollars à LA pour lui

– Utilisation illimitée du jet privé 24h/24 et 7j/7 pour les familles#Sooners #Chevaux de Troie – Robert Hefner V (@RobertHefnerV) 29 novembre 2021

Oui, nous ne savons pas avec certitude qu’il s’agit du contrat de Riley, mais je dois avancer en partant du principe que son génie ne connaît pas de limites, et c’est ainsi que tout a été structuré. Donc, d’abord, l’argent — c’est évidemment ridicule. Nous ne connaissons pas la durée de l’accord, mais on peut supposer que Riley éclipsera les 9,7 millions de dollars par an que Nick Saban gagne en Alabama.

Immédiatement hors de la porte, il est l’entraîneur le mieux payé du football universitaire. Cela peut être suffisant pour certaines personnes, mais pas Lincoln Riley mes chers amis – pas du tout. La beauté est que Riley a veillé à ce que sa transition de l’Oklahoma soit aussi facile que possible pour toutes les personnes impliquées.

L’USC achète ses maisons à une putain de majoration, car bien sûr qu’elles le sont, et cela signifie que la famille Riley n’a pas besoin de s’embêter à essayer de vendre sa propriété, ce qui est une expérience nulle. Vous savez quoi d’autre est ennuyeux? Trouver une nouvelle maison. Peu importe, USC achète cela pour lui aussi – et c’est SIX MILLIONS DE DOLLARS.

Ensuite, il y a ce dernier point, dont la famille devrait abuser sans arrêt. Avoir un accès 24h/24 et 7j/7 à un jet privé signifie essentiellement que toutes les vacances en famille sont sans stress, ne nécessitent presque aucune organisation et peuvent être organisées en un clin d’œil. Tout simplement magnifique. Je me fiche que je sois payé 110 millions de dollars, je fais voler ma famille partout, tout le temps, juste pour le plaisir.

Zut, j’utilise mon salaire prodigieux pour embaucher un cousin perdu de vue nommé Ted pour devenir mon Doordash aéroporté. Dire que je me sens comme une bonne pizza, qui soyons honnête, n’est pas facile à trouver à LA Peu importe, j’envoie mon cousin à New York acheter une tarte et la rapporter à la maison pour le dîner. Des sushis frais ? Allez à San Diego, cousin au hasard. Oh mec, j’ai l’impression d’être un gombo – l’avion attend, Ted, tu te diriges vers la Nouvelle-Orléans.

Ce que Riley a fait n’est pas seulement d’amener USC aux nettoyeurs financièrement, mais a rendu toute sa vie aussi merveilleuse que possible en cours de route. Je suis obsédé par ce contrat.