Le contrat WWE d’Adam Cole expire après le week-end SummerSlam, voici pourquoi il a signé un accord à court terme après Great American Bash

Il a été rapporté que l’accord d’Adam Cole avec la WWE expirera fin août.

Cole, 32 ans, est le champion NXT en titre le plus ancien de tous les temps et a été un joyau de la marque NXT de la WWE.

Cole est un homme que les fans veulent désespérément voir sur la liste principale, mais ils n’en auront peut-être pas l’occasion maintenant

Wrestling Inc rapporte que la rumeur dit que Cole aurait son contrat expiré en 2024, mais son contrat expire ce mois-ci après SummerSlam [August 21].

Il convient de noter que NXT organisera TakeOver 36 la nuit après SummerSlam du Capitol Wrestling Center le 22 août. Dans l’état actuel des choses, ce serait la dernière apparition sous contrat de Cole.

« Le contrat de Cole était en fait terminé après le Great American Bash, mais il l’a prolongé.

“Cole a beaucoup d’options devant lui, y compris des entreprises qui ne sont même pas dans l’espace de lutte actuel”, a écrit Wrestling Inc.

WWE

Adam Cole est le champion NXT le plus ancien de tous les temps

talkSPORT comprend que Cole a prolongé son contrat afin de remplacer Kyle O’Reilly chez TakeOver.

Il n’est pas courant qu’il s’agisse d’une non-concurrence avec l’expiration d’un contrat, mais dans le cadre de la prolongation, Cole a également réussi à “tuer la clause de non-concurrence” qu’il aurait dû remplir.

Bien sûr, il n’est pas exclu que Cole puisse rester à la WWE et re-signer.

Triple H, le leader de NXT, fera tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre l’ancien leader de l’Undisputed Era de rester. Le jeu a publiquement ciré des paroles lyriques sur Cole à de très nombreuses reprises.

Cole [right, center] avec les vice-présidents exécutifs d’AEW, The Young Bucks et Kenny Omega

Cependant, le partenaire réel de Cole est la championne féminine AEW Britt Baker. Cole est également un ancien membre du Bullet Club – comme The Elite – et a une histoire avec de nombreux membres actuels d’AEW dans Ring of Honor, PWG et au-delà.

Il y a certainement des arguments convaincants pour AEW, bien que nous ne sachions pas ce que Cole pense ou est susceptible de faire à ce stade.

Cependant, s’il voulait re-signer avec la WWE, il est probable qu’il l’aurait déjà fait plutôt que de prendre un accord à court terme.

WWE

Cole a été l’un des atouts précieux de Triple H

L’ère incontestée que Cole a dirigée avec O’Reilly, Bobby Fish et Roderick Strong était l’une des factions les plus chaudes de la WWE de la dernière décennie.

Ils ont rompu plus tôt cette année avec Cole programmé contre O’Reilly – ils se sont rencontrés deux fois jusqu’à présent avec une victoire chacun.

Strong s’est ramifié pour diriger une nouvelle écurie appelée Diamond Mine et Fish flotte autour de la liste en tant que concurrent en solo.

Ère incontestée – Roderick Strong, Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O’Reilly

La WWE a exercé des compressions budgétaires au cours des quatre derniers mois et a publié un grand nombre de stars de haut niveau, Bray Wyatt étant la dernière victime.

Cependant, si Cole décidait de quitter l’entreprise avant d’avoir jamais réussi à faire partie de la liste principale, ce serait sans aucun doute un coup dur.