“Le contre-la-montre ne me stresse pas”

16/07/2021 à 18:44 CEST

Le Slovène Tadej Pogacar a assuré qu’il ne se sentait pas stressé à l’idée de remporter ce samedi une quatrième victoire d’étape du Tour de France, dans le contre-la-montre entre les vignobles bordelais.

“On verra comment je me repose ce soir et comment je me réveille. Je vais aborder le contre-la-montre sans stress ni pression, je vais essayer de faire de mon mieux”, a déclaré le leader général, qui a un revenu de 5,45 par rapport au danois. Jonas Vingegaard et 5,51 contre l’Équatorien Richard Carapaz.

Pogacar Il a affirmé qu’il était très heureux de la victoire d’étape ce vendredi de son compatriote Matej mohorique, et que la scène était lisse une fois qu’une rupture solide s’était formée.

Le Slovène a reconnu être intervenu en début de journée alors qu’il y avait plusieurs chutes et que certaines équipes voulaient augmenter le rythme du groupe.

“A une étape comme celle-ci, avec autant de kilomètres, ce n’est pas joli de voir ça, tout le monde veut finir le Tour, on ne veut plus souffrir, on a perdu tellement de coéquipiers les premiers jours que ça n’a pas marché. Il ne semble pas nécessaire de rouler si vite et de laisser derrière eux ceux qui sont tombés. J’ai pensé qu’il fallait les attendre », a-t-il commenté.

Le Slovène a également été interrogé sur les informations publiées en Suisse sur le fait que des bruits étranges se font entendre sur les roues arrière des vélos de certaines équipes, dont les Emirats Arabes Unis.

“On n’entend pas ça dans le peloton”, a déclaré le coureur de cette équipe.