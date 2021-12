Le contrôle de course de F1 a-t-il pris la bonne décision concernant le redémarrage du dernier tour ? – Fans de course

Le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi d’hier a offert un drame pour rivaliser avec bon nombre des conclusions les plus spectaculaires du championnat de Formule 1.

Cela rappelait les dernières secondes du Grand Prix du Brésil 2008, l’explosion des pneus de Nigel Mansell à Adélaïde en 1986 ou les collisions controversées des années 90.

Mais le drame a-t-il été provoqué par une mauvaise décision de la direction de course ?

La course a été neutralisée après la chute de Nicholas Latifi au 53e tour sur 58. Plusieurs pilotes en ont profité pour se rendre aux stands.

Derrière la Safety Car, il y avait six pilotes dans le tour de tête et huit dans le tour suivant. Le leader de la course, Lewis Hamilton, avait cinq retardataires entre lui et Max Verstappen, deuxième. Deux autres retardataires suivaient, séparant Verstappen des troisième et quatrième, Carlos Sainz Jnr et Valtteri Bottas. Un autre retardataire est venu ensuite, puis la paire AlphaTauri en cinquième et sixième.

Rapport: les coureurs du milieu de terrain de F1 sont restés «sans voix» et confus par un redémarrage tardif controverséLe temps qu’il a fallu pour nettoyer la scène de l’accident de Latifi a initialement conduit le contrôle de course à informer les équipes des voitures doublées ne seraient pas autorisées à dépasser. Quatre minutes plus tard, après le début de l’avant-dernier tour, cette décision a été modifiée et les cinq premiers des huit pilotes doublés ont été salués. Cela a laissé Hamilton et Verstappen courir ensemble, suivis de deux pilotes doublés, puis de Sainz, troisième, et des autres.

La légalité de la décision a été contestée après la course par Mercedes dans une protestation. Il a été rejeté, mais ils envisagent de faire appel.

Avec le résultat du championnat sur la course, la direction de course a-t-elle pris la meilleure décision dans l’intérêt de la série ?

Pour

Le contrôle de course était déterminé à permettre à la course décisive pour le championnat de se terminer sous des conditions de drapeau vert, garantissant que le titre serait décidé avec une action roue contre roue entre Hamilton et Verstappen. Cela aurait été une énorme déception pour un large public d’avoir assisté à ce qui était en grande partie un événement de procession, pour que la course se termine sous une voiture de sécurité.

Lâcher cinq voitures doublées et leur permettre de dépasser la voiture de sécurité a également assuré une fin de championnat idéale. Sans cela, Verstappen aurait dû dépasser ces cinq voitures pour avoir une chance de jauger un mouvement sur Hamilton, et bien qu’ils auraient eu le devoir d’observer les drapeaux bleus, les chances auraient été contre Verstappen les dégage à temps pour attaquer son rival.

Contre

Permettre à certains pilotes de se défaire eux-mêmes mais pas à d’autres est profondément injuste et a causé de la confusion et de l’insatisfaction qui ne se limitaient pas à Mercedes. Si le directeur de course voulait assurer une arrivée au drapeau vert à la course, l’option existait pour signaler la course et effectuer un redémarrage debout. Cela a été fait à Bakou avec seulement deux tours restants et aurait été un arrangement plus juste.

Il existe également des doutes quant à savoir si le signal de reprise de la course a été donné correctement, comme l’a souligné la protestation de Mercedes. Le règlement qui stipule « une fois que la dernière voiture doublée a dépassé le leader, la voiture de sécurité retournera aux stands à la fin du tour suivant » n’a pas été respecté, car la voiture de sécurité s’est arrêtée immédiatement.

je dis

Comme l’a montré l’émission télévisée, le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a été sous pression tout au long de l’événement de la part des camps Mercedes et Red Bull sur lesquels des appels devaient être lancés. Bien que cela ait pu être défendable en ce qui concerne les incidents impliquant leurs pilotes, il était totalement inapproprié qu’ils lui disent comment gérer les conséquences d’un accident et la reprise de la course. Il est temps de mettre un terme à ce genre de lobbying à mi-course.

À tort ou à raison, cela a donné l’impression que Masi avait subi des pressions pour modifier sa décision initiale de ne pas autoriser les voitures à se défaire d’elles-mêmes. L’arrangement final était manifestement injuste et semble avoir violé les propres règles de la FIA, quelles que soient ses conséquences sur le championnat.

Je n’étais pas d’accord avec la décision de réintroduire la règle « les voitures en rodage peuvent se décrocher d’elles-mêmes » il y a quelques années en raison des retards et des incohérences qu’elle peut provoquer. Si la F1 doit l’avoir, elle ne devrait pas être appliquée de manière sélective. La direction de course n’aurait pas dû organiser le redémarrage comme il l’a fait lorsqu’il y avait des options plus justes disponibles dans les règles. A cette occasion, « le spectacle » a clairement pris le pas sur le sport.

Vous dites

Êtes-vous satisfait de la façon dont la Formule 1 a géré le redémarrage à la fin du Grand Prix d’Abou Dhabi ? Votez ici et donnez votre avis ci-dessous.

Êtes-vous d’accord que la direction de course a géré correctement le redémarrage du dernier tour ?

Tout à fait d’accord (5 %) Plutôt d’accord (3 %) Ni d’accord ni en désaccord (0 %) Légèrement en désaccord (8 %) Fortement en désaccord (84 %) Sans opinion (0 %)

Nombre total d’électeurs : 62

Chargement …

Un compte . est requis pour voter. Si vous n'en avez pas, créez un compte ici ou en savoir plus sur l'enregistrement ici.

