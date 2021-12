Le contrôle de relance de cette semaine pourrait être le dernier que vous obtenez

Si vous vous attendiez (ou espérez) que les chèques mensuels de relance du crédit d’impôt pour enfants se poursuivent le mois prochain, venez le 15 janvier, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. À savoir, ne faites pas ça. Les négociations au Sénat sur cette question se heurtent pour l’instant à un mur de briques. En conséquence, entre autres, la chambre haute du Congrès aurait décidé de reporter l’examen du programme Build Back Better du président Biden à la nouvelle année.

Build Back Better, bien sûr, est le nom du nouveau plan de dépenses de 1,7 billion de dollars de Biden. Ce que, surtout, les démocrates du Sénat voulaient adopter avant la fin de l’année. Il comprend, entre autres, une prolongation d’un an des vérifications mensuelles du crédit d’impôt pour enfants. Pour cette raison, les responsables de l’IRS ont déjà dit aux sénateurs qu’ils devaient bientôt conclure ce projet de loi. C’est si l’agence avait le temps de mettre à jour ses systèmes pour maintenir les contrôles de relance le 15 janvier.

En d’autres termes, repousser Build Back Better jusqu’en janvier signifie, entre autres, qu’il n’y a pas encore de nouveaux chèques de crédit d’impôt pour enfants en 2022. Dans l’état actuel des choses, le dernier contrôle de relance est le paiement du crédit d’impôt pour enfants qui a été versé plus tôt cette semaine.

Plus de chèques de crédit d’impôt pour enfants?

Biden : « Le sénateur Manchin a réitéré son soutien au financement de Build Back Better au niveau du plan-cadre que j’ai annoncé en septembre. Je crois que nous comblerons nos différences et ferons avancer le plan Reconstruire en mieux, même face à une opposition républicaine féroce. » pic.twitter.com/u3aaxTyyDz – Manu Raju (@mkraju) 16 décembre 2021

Cette législation a déjà transité par la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates. On pourrait penser que les démocrates pourraient continuer à accumuler des points puisqu’ils contrôlent les deux chambres du Congrès, ainsi que la Maison Blanche. Cependant, leur marge au Sénat est si étroite que chacun d’entre eux doit se serrer les coudes. Et, dans le cas de Build Back Better, ils ne le sont pas.

Le seul obstacle démocrate est le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin. Il semble fonctionner sous l’hypothèse en fait assez rationnelle que vous ne pouvez pas claquer une économie fermée pendant la plus grande partie d’un an, puis y jeter indéfiniment des dizaines de milliards de dollars, sans conséquence. Les journalistes ont rassemblé Manchin plus tôt cette semaine à propos de tout cela. Et l’invective blasphème qu’il leur a lancée était une autre suggestion que… les choses ne vont pas bien.

La déclaration de Biden dans le tweet surtout, mais reconnaît que ce projet de loi ne sera pas terminé d’ici la fin de l’année. Retirer l’expansion du crédit d’impôt pour enfants du projet de loi est un échec pour à peu près tous les autres sénateurs démocrates, à l’exception de Manchin. Il reste donc à savoir comment cela sera résolu. Et quand ou même si de nouveaux chèques mensuels seront émis l’année prochaine.

Reconstruire un meilleur statut de facture

Se référant à nouveau à la déclaration de Biden ci-dessus, cela fait référence à l’optimisme du président selon lequel les démocrates se ressaiseront et adopteront le projet de loi. Même face à une « opposition républicaine féroce ». C’est une déclaration qui fera probablement sourciller les électeurs ordinaires. Mec, nous t’avons donné le contrôle des branches exécutive et législative du gouvernement – qu’est-ce qui donne ?

Apparemment, le Sénat va maintenant se tourner vers la réforme des droits de vote, mettant Build Back Better en veilleuse. Mais rien ne garantit que la fête sera plus réussie là-bas. Quelques faits inattaquables ici : les républicains vont se serrer les coudes pour lutter également contre ce prochain acte du Sénat. Cela signifie que les démocrates devraient ajouter une sorte de dérogation à l’obstruction systématique. Quelque chose qu’un sénateur démocrate du nom de… attendez… Joe Manchin a clairement fait savoir qu’il s’y oppose fermement.

Pendant ce temps, 2022 est une année d’élections de mi-mandat. L’inflation explose. La cote d’approbation de Biden est catastrophique pour le moment. Et les démocrates font tourner leurs roues sur des initiatives politiques populaires comme l’expansion du crédit d’impôt pour enfants. Peut-être que ce que Macbeth voulait dire, au lieu de « la vie », c’est que c’est en fait le politicien qui est « une ombre ambulante, un pauvre joueur qui se pavane et s’agite son heure sur la scène ».