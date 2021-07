Le contrôle des coûts augmente les marges bénéficiaires au premier trimestre ; les résultats de 169 entreprises reflètent une augmentation en glissement annuel, une baisse séquentielle des revenus

Pour l’échantillon de 169 sociétés, les marges bénéficiaires d’exploitation ont augmenté d’environ 440 points de base, les dépenses ayant augmenté moins rapidement que les revenus.

Les augmentations des revenus et des bénéfices des entreprises indiennes au cours du trimestre de juin semblent importantes par rapport à la base faible du premier trimestre de l’exercice 21, alors qu’une grande partie du pays était soumise à un verrouillage strict. Cependant, les performances sont un peu moins impressionnantes en lecture séquentielle. Cela n’est pas seulement dû aux fermetures partielles d’une grande partie des mois d’avril et de mai, mais également à des facteurs saisonniers qui jouent un rôle dans l’influence de la demande, qu’il s’agisse de consommables ou de matériaux.

Les résultats de 169 early bird (hors banques et financières) reflètent l’augmentation d’une année sur l’autre et la baisse séquentielle des revenus. Chez UltraTech, par exemple, les volumes ont chuté de 23 % en glissement trimestriel bien qu’ils aient augmenté de 47 % en glissement annuel. Les volumes de ventes d’acier autonomes de JSW Steel ont augmenté de 29% en glissement annuel mais ont baissé de 11% en glissement trimestriel. Les ventes de produits de première nécessité ont également été affectées ; Les volumes de HUL ont augmenté de 9 % en glissement annuel au cours du trimestre, mais après ajustement pour la base faible, ils sont restés pratiquement stables. Avenue Supermarts a affiché une croissance de ses revenus de 31 % en glissement annuel au premier trimestre de l’exercice 22, mais ceux-ci ont chuté de 31 % en glissement trimestriel.

Les coûts élevés des matières premières, qui ont bondi de 627 points de base en glissement annuel, ont pesé sur les marges de toute une série d’entreprises au cours du trimestre. Les entreprises y font face soit en réduisant les coûts là où elles le peuvent, soit en augmentant les prix ; tous n’ont pas été en mesure de compenser la totalité de la hausse des coûts des intrants avec ces mesures.

Chez Bajaj Auto, les coûts des matières premières ont augmenté de 370 points de base en glissement trimestriel, dont la société a été en mesure de compenser 170 points de base par des hausses de prix et 100 points de base en raison des avantages de dépréciation en roupies. Chez HUL, par exemple, les marges brutes ont chuté de 140 points de base en glissement annuel à 50,4 %, entraînant une baisse des marges d’Ebitda de 115 points de base en glissement annuel. Chez Asian Paints, l’inflation en glissement annuel du panier de matières premières a entraîné une forte baisse de la marge brute consolidée de 630 points de base en glissement annuel et de 475 points de base en glissement trimestriel. Cela a fait baisser la marge d’Ebitda à 16,4% bien en deçà des estimations. Chez CEAT, l’Ebitda consolidé en hausse de 63% en glissement annuel a fortement chuté de 36% en séquentiel en raison de marges brutes inférieures aux attentes.

On s’en souvient, les entreprises ont pu restaurer leurs chaînes d’approvisionnement et remettre leur main-d’œuvre en place dans les 4 à 5 mois suivant la levée du verrouillage.

Au fur et à mesure qu’elles ont relancé leurs activités pour répondre à la fois à la demande actuelle et à la demande refoulée, les grandes entreprises ont pu gagner des parts de concurrents plus petits et moins astucieux.

Les revenus autonomes d’Asian Paints provenant des peintures décoratives domestiques ont bondi de 96% en glissement annuel, entraînés par une énorme augmentation des volumes de 106 % en glissement annuel ; L’une des raisons des chiffres de vente élevés, même sur une base faible, était la capacité de l’entreprise à retirer des parts non seulement aux acteurs non organisés, mais également aux acteurs organisés. Compte tenu des fermetures restreintes et des couvre-feux dans de nombreuses régions du pays au cours du trimestre qui a vu la fermeture des points de vente au détail, alors même que l’activité industrielle et de construction se poursuivait, de nombreuses entreprises ont mieux réussi dans le segment B2B que dans le segment B2C.

