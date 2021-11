Le contrôle des dégâts d’Aaron Rodgers tente de le remettre des deux côtés

Aaron Rodgers maintient ce qu’il a dit.

Avant d’analyser le mea culpa soigneusement élaboré de mardi, il est extrêmement important de garder cela à l’esprit. Rodgers ne regrette pas son apparition au Pat McAfee Show la semaine dernière.

Ne regrette pas d’avoir vanté les vertus de Joe Rogan, ou l’utilisation non approuvée par la FDA de l’ivermectine ou de toute autre science indésirable qu’il a évoquée pour expliquer pourquoi se dire « immunisé » ne mentait pas techniquement. Rodgers, le MVP en titre de la NFL et l’un des joueurs les plus commercialisables de la ligue, assume cependant la responsabilité de ces commentaires, bien que cela dépende de la façon dont il définit la « responsabilité » maintenant, n’est-ce pas ?

La semaine dernière, la responsabilité était une « foule réveillée » venue « l’annuler » pour avoir diffusé de dangereuses désinformation. Cette semaine, aucun de ces mots à la mode n’est entré en jeu parce que Rodgers a fait de son mieux pour ne rien dire du tout.

« Je reconnais que j’ai fait des commentaires que les gens auraient pu trouver trompeurs… à quiconque se sentait induit en erreur par ces commentaires, j’assume l’entière responsabilité » ~@AaronRodgers12#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/i9F7ojd8w8 – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 9 novembre 2021

Sur le @PatMcAfeeShow Aaron Rodgers : « J’ai pris une décision qui est dans le meilleur intérêt en me basant sur la consultation de mes médecins. » Ajouté: « Je maintiens ce que j’ai dit. » pic.twitter.com/dONfGyPMuo – Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 9 novembre 2021

Sauf, bien sûr, qu’il s’en tenait à ses commentaires précédents.

Lors de sa dernière apparition au Pat McAfee Show, le quart-arrière a refusé de dire exactement ce qu’il s’était trompé la semaine dernière, utilisant plutôt des platitudes usées par le temps pour feindre des remords pour avoir bouleversé un certain groupe de personnes. Nous ne savons pas exactement qui, cependant, car il ne veut pas le dire. Ce serait diviser, vous voyez, et mardi ne visait pas tant à rechaper les lignes de bataille pour Rodgers qu’à se retrancher des deux côtés avec une rhétorique sur laquelle personne ne pouvait être en désaccord.

« Je suis un athlète, pas un militant. Je vais y retourner pour faire ce que je fais le mieux et c’est jouer au ballon.

« J’ai fait des commentaires que les gens ont peut-être trouvés trompeurs. À tous ceux qui se sont sentis induits en erreur par ces commentaires, j’assume l’entière responsabilité de ces commentaires. »

« Je respecte l’opinion de tout le monde…. La haine ne va pas nous sortir de cette pandémie…. Je ne vais pas haïr quiconque a dit quoi que ce soit à mon sujet…. C’est le moment pour moi d’aller de l’avant et de parler de football.

Qui pourrait être en colère contre des déclarations comme ça?

Certainement pas des sponsors comme State Farm, qui a utilisé presque exactement le même langage pour annoncer qu’ils garderaient Rodgers comme porte-parole – bien que les publicités mettant en vedette le QB aient été difficiles à trouver à la télévision dimanche. Certainement pas le service des relations avec les médias des Packers, qui peut désormais pointer du doigt les propres mots du QB plutôt que de discuter de ce qu’il a fait et de ce qu’il ne savait pas du statut de Rodgers. Rodgers s’est en quelque sorte excusé, alors c’est tout. Inutile d’en parler davantage.

Sauf qu’il maintient toujours ses déclarations.

Y compris qu’un médecin de la NFL lui aurait dit que ceux qui prenaient le vaccin ne pouvaient pas obtenir COVID-19 malgré le fait que la ligue et la NFLPA nient qu’une telle réunion ait jamais eu lieu. Rodgers affirme que ceux qui reçoivent COVID bénéficient d’une plus grande immunité contre celui-ci – une affirmation selon laquelle une recherche Google démystifie en moins de temps que Rodgers n’en a habituellement dans la poche. Ce n’est pas un militant, voyez-vous, il cite simplement le Dr Martin Luther King Jr. lorsqu’il décrit pourquoi il a enfreint les protocoles négociés collectivement.

Il est intéressant de noter que de nombreux (vrais) médecins ont déclaré que ce qui VA nous sortir de cette pandémie, ce sont les gens qui se font vacciner. https://t.co/k9mPdcTq7S – Lindsay Schnell (@Lindsay_Schnell) 9 novembre 2021

Depuis qu’il s’est révélé être un « penseur critique » à McAfee, Rodgers a passé son temps à lire, à parler à des amis comme Rogan qui ont eu COVID et à consulter son équipe médicale.

Il semble que la seule chose que le quart-arrière n’ait pas faite est d’écouter. S’il l’avait fait, peut-être qu’il se rendrait compte que ce n’est pas un problème sur lequel il peut jouer des deux côtés.

Aaron Rodgers n’a pas le moindre remords pour les déclarations discréditées qu’il a faites. Il sait juste comment sonner comme il est.

