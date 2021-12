Le contrôle est gratuit pendant une journée sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store propose Control gratuitement dans le cadre de sa promotion de 15 jours de jeux gratuits – le jeu n’est disponible gratuitement que jusqu’au 27 décembre à 11h. Pour obtenir le jeu, connectez-vous simplement à Epic Games Store (ou créez un compte), accédez à la page de jeu de Control, puis appuyez sur « Obtenir » pour ajouter le jeu à votre bibliothèque gratuitement.

Le contrôle était un cadeau sur Epic Games Store en juin dernier, donc si vous avez manqué de le récupérer à ce moment-là, vous avez maintenant une autre chance de le récupérer gratuitement. Le jeu d’action-aventure a été nommé l’un des meilleurs jeux de The Verge en 2019 et suit Jesse Faden, directrice d’une agence secrète appelée Federal Bureau of Control, alors qu’elle exploite des capacités surnaturelles pour combattre une force paranormale.

En plus de la vente des fêtes, qui offre des réductions sur des titres comme Marvel’s Guardians of the Galaxy et Far Cry 6, Epic Games Store offre à chaque joueur un coupon de 10 $ qui s’applique aux jeux de 14,99 $ ou plus. Le coupon dure jusqu’à la fin des soldes le 6 janvier 2022, et il n’y a pas de limite au nombre de jeux avec lesquels vous pouvez l’utiliser – si vous décidez de remplir votre panier avec 10 jeux de plus de 14,99 $, vous obtiendrez 10 $ de réduction chacun de ces jeux. L’Epic Games Store proposera également un jeu gratuit tous les jours jusqu’au 30 décembre.