Le contrôle passe 10 millions de joueurs, le remède détaille de nombreux nouveaux projets

Remedy Entertainment a célébré une étape importante pour sa dernière IP, Control, le jeu d’action ayant officiellement atteint 10 millions de joueurs. Cela a encouragé Remedy à continuer avec Control, avec une nouvelle entrée à gros budget déjà prévue.

Étant une nouvelle IP, 10 millions de joueurs est un chiffre bienvenu pour Remedy Entertainment. Comme souligné dans le briefing, cela ne signifie pas nécessairement que Control a vendu 10 millions d’exemplaires, cependant. Le jeu était proposé gratuitement sur la boutique Epic Games il y a quelques mois, tandis que Control: Ultimate Edition a été lancé sur PS Plus à son arrivée sur PS5 en février. La version régulière de Control fait également partie du Xbox Game Pass, qui, selon Microsoft, comptait plus de 23 millions d’abonnés fin avril 2021.

La nouvelle faisait partie du dernier briefing des investisseurs du studio, qui décrivait vaguement certains des nouveaux projets que le développeur s’attaque actuellement. Certains d’entre eux ont déjà été annoncés, comme le jeu multijoueur coopératif se déroulant dans le même univers que Control, ainsi qu’une entrée à budget plus élevé dans la série suivant la même structure que le premier jeu.

Remedy entre également en pleine production avec son nouveau titre AAA en collaboration avec Epic Games. Cela fait suite au travail de conclusion sur CrossfireX et son mode histoire, qui, selon Remedy, sortira plus tard cette année. Le briefing mentionne également un autre titre plus petit qui est actuellement en production, ainsi que le titre gratuit du studio Vanguard, qui est mentionné comme étant toujours en développement actif.

Il est clair que Remedy parie gros sur l’avenir de Control, dont il a déjà dit qu’il était lié à des travaux antérieurs tels que Alan Wake. Le jeu était même lié à l’extension finale de Control, intitulée AWE.

