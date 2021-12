Le contrôle précoce de l’inflammation prévient l’invalidité

18/12/2021 à 00:10 CET

En Espagne, environ 55 000 personnes (2,5 millions dans le monde) ont reçu un diagnostic de sclérose en plaques (SEP), une maladie neurodégénérative progressive et chronique qui est la principale cause de handicap d’origine non traumatique chez les jeunes adultes.

C’est une maladie auto-immune du système nerveux central dans laquelle le système de défense du corps devient confus et attaque le cerveau et la moelle épinière, produisant des lésions inflammatoires qui détruisent la myéline – l’enveloppe qui protège les fibres nerveuses -, laissant des cicatrices qui entravent le fonctionnement normal de fibres nerveuses.

Ce procédé pourrait être comparé au plastique qui recouvre les câbles électriques : lorsque le plastique isolant est endommagé, l’électricité perd de la vitesse. Il en est de même de la transmission de l’influx nerveux lorsque la myéline est endommagée.

La maladie aux mille visages

La SEP porte ce surnom, car son évolution et ses symptômes varient d’une personne à l’autre. Ses manifestations dépendront de la zone du cerveau dans laquelle les lésions surviennent et peuvent inclure des picotements, une faiblesse, un déséquilibre ou une vision floue entre autres. Il existe différents types de maladies.

« Parmi eux, le plus fréquent est la rémittente récurrente (RRMS), qui se caractérise par la présence d’épidémies qui sont des épisodes subaigus de symptômes neurologiques produits par une atteinte du cerveau, de la moelle épinière ou du nerf optique, qui peuvent ou non laisser des séquelles & rdquor ;, explique le Dr Francisco Gascón, neurologue à l’unité de sclérose en plaques de l’hôpital clinique universitaire de Valence.

Une autre forme est la SEP primaire progressive (PPMS) qui se caractérise par une détérioration neurologique progressive dès le début de la maladie. De plus, un pourcentage de patients atteints de SEP-RR développeront une SEP progressive secondaire au fil du temps, « au cours de laquelle ils présenteront une détérioration neurologique progressive, indépendante des poussées, avec une accumulation de handicap », explique le neurologue.

Bien que la vitesse à laquelle il progresse et les épidémies possibles puissent être imprévisibles, ces dernières années, il a été observé qu’une série de facteurs contribuent à ce que les patients progressent plus rapidement et plus sérieusement, atteignant un handicap plus important et plus tôt que les autres.

« Parmi ces facteurs – souligne le Dr Gascón – figurent la forte activité inflammatoire au cours des deux premières années de la maladie, le nombre élevé d’épidémies, la forte activité de résonance, la présence de bandes d’IgM oligoclonales dans le liquide céphalo-rachidien et, surtout , le retard dans la mise en route du traitement et dans le contrôle de l’inflammation & rdquor ;.

Le rôle clé de l’inflammation

Malgré le fait qu’il s’agisse d’une maladie d’origine inconnue, on sait que des facteurs à la fois génétiques et environnementaux sont impliqués, notamment les infections chez l’enfant, le manque de vitamine D et le tabagisme. On sait également que l’inflammation, conséquence de l’auto-immunité, est un facteur très important car elle endommage le système nerveux central. L’inflammation est traditionnellement associée à des poussées et prédomine dans les premiers stades de la maladie, contribuant à l’apparition de séquelles.

« Cependant, il a été observé que dans les formes progressives et plus avancées de la maladie, il existe également, à de nombreuses reprises, une inflammation qui contribue à la neurodégénérescence et à l’accumulation d’incapacités », explique le Dr Gascón.

Aux premiers stades de la maladie, le type d’inflammation le plus courant est aigu, tandis qu’aux stades ultérieurs, le développement de la réponse inflammatoire chronique au sein du système nerveux central et la dégénérescence neuronale associée à l’atrophie cérébrale prédominent. Autrement dit, à long terme, si l’état inflammatoire est maintenu, les lésions vont progresser, favorisant la destruction neuronale.

Pour cette raison, comme l’explique le neurologue, le diagnostic précoce de la maladie est essentiel : « Ce qui se passe dans les premières années de la maladie va déterminer ce qui se passe à moyen-long terme. De cette façon, un diagnostic précoce nous permet d’établir précocement le traitement le plus approprié dans chaque cas, pour contrôler l’inflammation dès le début, ce qui influencera la prévention du handicap à moyen-long terme & rdquor ;.

Avancées dans le traitement

Pour l’approche et le traitement de l’inflammation qui améliorent le pronostic du patient, le Dr Francisco Gascón explique qu’« au cours des deux dernières décennies, plusieurs nouveaux médicaments ont été développés pour le contrôle de l’inflammation dans la SEP avec différents mécanismes d’action, profils d’efficacité et d’innocuité, y compris certains très efficaces, qui nous permettent de sélectionner le médicament le plus approprié pour chaque patient en fonction de ses caractéristiques particulières & rdquor ;.

Malgré cela, de multiples investigations sont en cours visant à développer à la fois de nouveaux médicaments modificateurs de la maladie ainsi que certains médicaments remyélinisants qui montrent un horizon encourageant pour les patients atteints de sclérose en plaques : « Dans les années à venir, de nouvelles alternatives thérapeutiques seront incorporées & rdquor ;, dit-il. Le neurologue Francisco Gascón, qui est positif par rapport aux attentes futures.

« Aujourd’hui, il est possible de contrôler la maladie chez un grand nombre de patients, ainsi que d’améliorer la qualité de vie de ceux qui ne le font pas. Il y a plusieurs axes de recherche qui me gardent optimiste & rdquor ;.

