Le contrôle universel fonctionne dans macOS Monterey Beta 5, mais des commandes de terminal sont requises pour l’activer

L’une des fonctionnalités les plus attendues de macOS Monterey et iPadOS 15 est le contrôle universel. Universal Control permet aux utilisateurs d’utiliser les périphériques d’entrée d’un seul Mac sur plusieurs iPad ou Mac.



Bien que la fonctionnalité ait été présentée en avant-première à la WWDC en juin, elle n’a pas encore fait son apparition officielle dans une version bêta de développeur de macOS Monterey‌ ou ‌iPadOS 15‌, ce qui laisse supposer que la fonctionnalité pourrait être retardée pour une future mise à jour des systèmes d’exploitation. Cependant, dans la dernière version bêta de ‌macOS Monterey‌ publiée le 11 août, Universal Control peut être activé et utilisé entre deux Mac.

Pour l’activer, les utilisateurs devront suivre les étapes décrites dans cet article GitHub, ce qui nécessite l’exécution d’une série de lignes de terminal, la modification des paramètres système et l’exécution de commandes pour activer “Ensemble”, le nom de code interne d’Apple pour Universal Control.

Universal Control n’est pas encore officiellement activé dans la dernière version bêta de macOS, et les étapes nécessaires pour l’activer sont complexes. Nous ne conseillons pas aux utilisateurs d’essayer de l’activer car cela pourrait endommager les fichiers système cruciaux et leurs machines.

D’après les tests de MacRumors sur Universal Control, bien qu’elle ne soit pas officiellement prise en charge, la fonctionnalité fonctionne comme la démonstration à la WWDC, avec un décalage et une latence minimes lors du basculement entre les appareils. Bien qu’il y ait encore quelques problèmes techniques. Par exemple, Universal Control dans sa forme finale permettra au Mac d’un utilisateur de détecter de manière transparente un autre Mac ou iPad placé à côté, permettant aux utilisateurs de déplacer automatiquement leur souris et leur clavier entre les appareils.

Dans la dernière version bêta, les utilisateurs doivent d’abord sélectionner leur Mac d’accompagnement dans Préférences Système -> Affichages -> Ajouter un affichage, puis sélectionner leur appareil sous “Lier la souris et le clavier”. De plus, Universal Control permettra aux utilisateurs de glisser-déposer des fichiers, des photos, des vidéos et plus encore entre les appareils, ce qui n’est pas encore présent dans la dernière version bêta. D’après nos tests, bien que Universal Control fonctionne entre deux Mac, iPadOS ne prend pas encore en charge la fonctionnalité, même dans la dernière version bêta.

La bêta cinq de ‌macOS Monterey‌ est sortie le 11 août, tandis qu’iOS 15, ‌iPadOS 15‌ et watchOS 8 en sont déjà à leur septième série de bêtas développeurs. Apple a indiqué que plusieurs fonctionnalités ‌iOS 15‌, ‌macOS Monterey‌ et ‌iPadOS 15‌, telles que SharePlay, ne seront pas disponibles au lancement. Apple a déjà présenté en avant-première des fonctionnalités lors de sa conférence mondiale annuelle des développeurs en juin, pour les retarder jusqu’à une mise à jour ultérieure plus tard dans l’année.

Sur la page d’aperçu de ‌macOS Monterey‌ et ‌iPadOS 15‌, Apple n’a pas encore indiqué que Universal Control sera retardé, suggérant qu’il a l’intention de le publier avec les versions initiales de son système d’exploitation cet automne.